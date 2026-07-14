Болгария не будет участвовать в «коалиции желающих», которая выступает за продолжение финансовой и военной помощи Украине. Об этом заявил президент Румен Радев в Париже перед военным парадом по случаю празднования Дня взятия Бастилии во Франции, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По словам Радева, он лично получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона, однако Болгария не намерена присоединяться к этому объединению.

«Мы такую помощь не предоставляем, потому что верю, что решение этого конфликта не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец положит конец эскалации», — заявил болгарский лидер.

На вопрос о возможном участии Болгарии в новой «противоракетной коалиции» Радев ответил, что темы, связанные с обеспечением коллективной безопасности, обсуждаются в рамках НАТО и Европейского союза.

«Предложения и идеи до момента мы видели много, но решения принимаются в другом формате, и Болгария активно участвует во всех этих форматах», — уточнил он.

Радев также заявил, что Болгария настояла на определенных исключениях из 21-го пакета антироссийских санкций, поскольку защищала собственные национальные интересы.

«Болгария открыто заявила о своей категоричной готовности наложить вето на весь пакет, если они не будут исключены из списка. Вы видели, что они были исключены», — сказал он.

Радев также усомнился в эффективности санкционной политики, отметив, что сам по себе 21-й пакет просто фактом своего существования уже ставит вопрос о том, почему предыдущие 20 пакетов не достигли цели.

«Санкции должны быть структурированы так, чтобы прежде всего не вредить странам, которые их вводят», — заявил он.

В парижской встрече «коалиции желающих» приняли участие лидеры 37 стран. На саммите обсуждались поставки систем ПВО Украине и совместные военные учения.

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее назвала появление «коалиции желающих» способом объединить страны ЕС с единомышленниками от Канады до Японии.

Российская сторона выступила с критикой в адрес этого объединения, подчеркнув, что оно направлено на затягивание вооруженного конфликта и противоречит идее мирного урегулирования.