Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал игроков сборной за то, что почти никто из них не вернулся на родину чартерным рейсом делегации после вылета с чемпионата мира. Команда выбыла из турнира 5 июля, проиграв Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2 на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Для Бразилии это худший результат на чемпионатах мира с 1990 года, когда сборная тоже выбыла в 1/8 финала, проиграв тогда Аргентине. Кроме того, страна продлила свою рекордную серию без титула чемпиона мира: последний раз она побеждала на первенстве в 2002 году. Норвегию бразильцы по-прежнему ни разу не обыгрывали в очных встречах.

Заявление Лула сделал 13 июля во время визита в Институт технологий Мауа в Сан-Каэтану-ду-Сул (штат Сан-Паулу), где ему показывали робота, разработанного одним из студентов, — об этом пишет CNN Brasil. Президент в шутку предложил главному тренеру сборной Карло Анчелотти взять робота в команду.

«Я видел там робота и даже передал сообщение Анчелотти — тренеру сборной Бразилии, той самой, которая улетала с кучей людей, а вернулась почти пустой. В самолете сборной почти некому было лететь обратно. Люди, что за позор. Вернулся только один игрок, остальные остались там. Если бы они выиграли, все бы здесь танцевали», — сказал Лула.

Затем он продолжил шутку о роботе: «Парень сделал агрессивного робота. Похож на Мбаппе, на Холанда. Робот отправляет мяч наверх. Я сказал Анчелотти: если хочет подписать, пусть подписывает этого робота — он поможет Бразилии выиграть чемпионат мира».

По данным бразильских СМИ, из 26 футболистов чартерным рейсом Бразильской конфедерации футбола (CBF) на родину вернулся только защитник «Фламенго» Данилу Луис да Силва — вместе с сотрудниками CBF и сборной, отвечающими за маркетинг, коммуникации и безопасность. Остальные игроки покинули отель The Ridge в Баскинг-Ридже (штат Нью-Джерси) уже вечером после поражения — часть отправилась в отпуск, часть — в страны, где выступает за клубы.

При этом еще шестеро футболистов сборной, включая Неймара («Сантос»), и так базируются в Бразилии, играя за местные клубы, — возвращаться чартером им тоже было не обязательно.

CNN Brasil и Veja добавляют, что Анчелотти тоже не полетел в Рио-де-Жанейро, а отправился в Ванкувер, где у него есть жилье. По данным телеканала Globo Esporte (об этом со ссылкой на него написал O Globo), возвращение чартером не было обязательным требованием для всех членов делегации.