Правительство обсуждает, как поддержать страхование военных рисков при морских перевозках в России и за рубежом. Рассматриваются два варианта: расширить действующий механизм страхования с господдержкой или создать общества взаимного страхования для судовладельцев и грузовладельцев. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Минтранс, Минэнерго и Банк России предлагают распространить уже действующую схему страхования военных рисков с господдержкой, которая применяется на новых территориях РФ, на морские суда и международные перевозки грузов морским и речным транспортом.

Между тем Минфин, ссылаясь на ограниченность бюджетных средств, предлагает другой вариант — создать общества взаимного страхования из заинтересованных судовладельцев и грузовладельцев, говорится в статье. В министерстве также считают, что может потребоваться фонд компенсационных выплат за счет страхователей и страховых компаний. Он нужен для возмещения ущерба при утрате или гибели судна либо груза, а также при наступлении ответственности страхователя.

ЦБ, Минтранс и Минфин не ответили на запрос «Коммерсанта». В Минэнерго сообщили, что воздержатся от комментариев.

Участники рынка связывают обсуждение с ростом тарифов и отказами от покрытия военных рисков. Страховая сумма по одному контейнеру составляет $30—50 тыс., а по дорогостоящим грузам вроде энергоресурсов может превышать $150 млн, рассказал изданию начальник отдела страхования грузов брокера Remind Дмитрий Грушин.

По данным брокера, во втором квартале 2026 года тарифы в сегменте морского страхования грузов выросли в два-четыре раза. Однако одним повышением ставок ситуацию уже не решить, считает Грушин. По его словам, в последние недели страховщики начали отказывать в страховании военных рисков в Черном и Азовском морях.

Собеседник «Коммерсанта» на страховом рынке также привел данные, которые Российская национальная перестраховочная компания раскрывала страховому сообществу: за четыре месяца 2026 года убыточность в сегменте перестрахования рисков терроризма, диверсий и воздействия БПЛА составила 2800%.

Эксперты расходятся в оценке предлагаемых решений. Президент Национальной ассоциации обществ взаимного страхования Игорь Жук считает идею Минфина целесообразной: ОВС работают без прибыли и дивидендов акционерам, поэтому страхование обходится по себестоимости, а резервы в менее убыточные годы накапливаются на будущие выплаты.

Другие участники рынка относятся к этому варианту осторожнее. Директор «РТ-Взаимное страхование» Денис Конивецкий считает, что таким образом Минфин пытается уйти от субсидий и переложить часть нагрузки на страховщиков.

Собеседник «Ъ» на страховом рынке добавил, что создать ОВС с капиталом, достаточным для покрытия крупных убытков силами одних судовладельцев, нереально. Отдельно, по его словам, нужно проработать, за счет чего восстанавливать платежеспособность общества после крупной выплаты или серии выплат.

Мировая практика в морском страховании ближе к модели взаимного страхования. Как пояснила гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, крупнейшие морские риски исторически несут P&I-клубы: их участники платят вступительный и регулярные взносы, размер которых зависит от тоннажа флота, объема и рискованности перевозок. При нехватке фонда возможны дополнительные сборы.

При этом механизм господдержки проще запустить быстрее, отмечает Барабаш. По ее словам, схема через РНПК выигрывает в скорости и предсказуемости: инфраструктура, типовые соглашения и круг допущенных страховщиков уже отработаны. Интерес ведомств эксперт объясняет их зонами ответственности: Минтранс отвечает за бесперебойность логистики, Минэнерго — за устойчивость нефтегазового экспорта, а Банк России заинтересован в том, чтобы крупные риски проходили через подконтрольный ему институт.