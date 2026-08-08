Трое бывших высокопоставленных чиновников из США, Германии и Франции предложили вывести замороженные российские активы из-под управления бельгийского депозитария Euroclear и передать другой европейской структуре. Их обращение публикует Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Инициатива принадлежит бывшему министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, французскому экс-министру по европейским делам Натали Луазо и Далипу Сингху ― заместителю советника по национальной безопасности США в администрации Джо Байдена.

FAZ называет авторов письма «опытными политическими ветеранами, имеющими связи и пользующимися уважением».

По их мнению, передача замороженных российских средств другой структуре предоставит ЕС большую гибкость в использовании этих активов для поддержки Украины. Euroclear и другие финансовые институты «больше не будут подвергаться угрозе со стороны Кремля», говорится в обращении политиков.

Они не уточнили, какую именно структуру предлагают сделать новым хранителем средств. Подчеркивается, что о конфискации речь не идет: даже после возможной передачи прав хранения владельцем активов останется Банк России.

Крамп-Карренбауэр, Луазо и Сингх привели в пример ситуацию с зарубежными активами Ирака, которые после свержения Саддама Хусейна были переведены на счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Политики считают, что аналогичный шаг с российскими активами в ЕС укрепил бы переговорные позиции Украины. Авторы письма отметили, что в 2027 году истекает срок действия последнего кредита Киеву в размере 90 млрд евро, а дальнейшие меры поддержки пока под вопросом.

«Окно возможностей для действий может закрыться, если ключевые выборы в государствах-членах [ЕС] в следующем году приведут к формированию правительств, менее благосклонных к Украине», — говорится в обращении.

Речь идет, прежде всего, о Франции, пишет FAZ. Срок полномочий президента страны Эмманюэля Макрона истекает весной. После его ухода республика «может перестать быть одним из важнейших союзников Украины», заявила изданию Крамп-Карренбауэр.

Кроме того, если Европа добьется выделения замороженных российских средств Украине, правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» не сможет использовать «злонамеренный аргумент» о том, что военные действия оплачиваются за счет немецких налогоплательщиков, пояснила экс-министр.

В ЕС также опасаются, что в будущем замороженные средства ЦБ могут быть использованы для финансирования сделок между Россией и США в рамках вероятного мирного соглашения по Украине, отметила Крамп-Карренбауэр. Этого удастся избежать, если ЕС возьмет активы под свой контроль, считает она.

Арбитражный суд Москвы в мае обязал Euroclear выплатить Банку России 18,2 трлн рублей (€200 млрд) в качестве убытков из-за блокировки российских активов. Представители бельгийского депозитария назвали претензии ЦБ необоснованными и отказались признать юридическую силу иска. В конце июня Euroclear подал иск против ЦБ в суд Брюсселя по коммерческим делам.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года назвал заморозку российских средств в западных банках грабежом.