Россия начала поставки каменного угля в Армению транзитом через Азербайджан, сообщило азербайджанское агентство Report 8 августа.

По данным издания, в субботу со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кясик на азербайджано-грузинской границе были отправлены 10 вагонов с углем общим весом 700 тонн.

Кроме того, в Армению транзитом через Азербайджан отправлено 15 вагонов с российской пшеницей общим весом чуть более 1 тыс. тонн, говорится в материале.

Уголь стал восьмым видом груза, который был отправлен из РФ в Армению транзитом через Азербайджан. Ранее по этому маршруту было отправлено более 37 тыс. тонн пшеницы, около 9 тыс. тонн удобрений, 1,136 тыс. тонн пропана, 133 тонны алюминия, 414 тонн антрацита, 67 тыс. тонн пиломатериалов и 68 тонн гречихи.

Поставки сырья и продовольствия из Россию в Армению продолжаются на фоне предупреждений со стороны Москвы о том, что Ереван, взяв курс на вступление в ЕС, не сможет одновременно оставаться членом ЕАЭС. В то же время с мая российская сторона ввела ряд ограничений на поставки армянской продукции, в том числе цветов, коньяка и вина, рыбы, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов, молочной продукции. В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его оказать содействие в решении вопроса с ограничениями на ввоз в Россию товаров из республики. 6 августа вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о «драматическом падении» товарооборота между Россией и Арменией. По его словам, объем взаимной торговли уже снизился примерно на две трети по сравнению с прошлым годом и продолжит падать.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями по поводу первой годовщины саммита в Вашингтоне, в ходе которого был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Пашинян и Алиев отметили роль президента США Дональда Трампа и американского правительства в продвижении мирного процесса, а также прогресс, достигнутый за последний год в нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Сам Пашинян написал в своих соцсетях, что страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта.

«2025 год стал поворотным: 8 августа в Вашингтоне был подписан совместный документ, который мы называем Декларацией о мире. С тех пор между Арменией и Азербайджаном установлен мир, и это ощущают все», — говорится в посте.

Парафированное в Вашингтоне соглашение ожидает подписания и ратификации, отметил Пашинян.

Важнейшим результатом саммита стало утверждение проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), призванного положить конец блокаде Армении, написал премьер республики. По словам Пашиняна, в ближайшее время начнется его практическая реализация.