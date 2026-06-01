Армения со 2 июня должна приостановить ветеринарную сертификацию рыбы, поставляемой в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Постановление вынесено по итогам инспекции, которая прошла с 21 по 27 мая на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели. Половина предприятий отказались пройти проверку, утверждает Россельхознадзор.

В ведомстве уточнили, что инспекцию успешно прошли только две армянские компании. Остальным предписано приостановить сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции до урегулирования ситуации.

Допущенные заводы могут поставлять свою продукцию в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

В начале апреля президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал «невозможным по определению» нахождение республики одновременно в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС. Путин также напомнил, что российские цены на газ гораздо ниже европейских тарифов.

Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что у России есть претензии к растительной и животноводческой продукции из Армении. Речь в частности шла о цветах, сливочном масле, сырах, форели. По словам Данкверта, ассортимент и количество товаров из Армении могут свидетельствовать о том, что не все они имеют армянское происхождение.

Возможным решением проблемы с прослеживаемостью армянской продукции глава регулятора назвал интеграцию информационных систем контроля безопасности в рамках ЕАЭС.

В начале мая предприниматели и компании из Армении сообщили о приостановке продаж своих товаров на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Представители торговых площадок объяснили происходящее новыми правилами таможенного оформления ряда товаров.

21 мая Россельхознадзор объявил о временном ограничении на ввоз цветов из Армении. Позже Россия приостановила продажу армянского коньяка и вина, а также ввела ограничения на ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

В конце мая лидеры четырех стран ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана и Киргизии — подписали совместное заявление, в котором призвали Армению как можно скорее провести референдум по вопросу вступления республики в ЕС или сохранения членства в ЕАЭС.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что сейчас проводить такой референдум нелогично, поскольку страна еще официально не подала заявку на вступление в ЕС и не имеет статуса кандидата на членство. Выносить на референдум «теоретический выбор» между Евросоюзом и ЕАЭС неправильно, заключил глава правительства.