Армянские предприниматели и компании пожаловались на приостановку продаж своих товаров на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Торговые площадки объяснили случившееся новыми правилами таможенного оформления некоторых товаров. К решению проблемы подключилось Минэкономики Армении.

Wildberries с утра 30 апреля начал постепенно скрывать товары армянских продавцов, рассказала Sputnik Армения индивидуальный предприниматель Шушан Мкртчян. По ее словам, в течение нескольких часов продажи армянских товаров на маркетплейсе полностью прекратились. Такая же ситуация сложилась на Ozon, сообщила Мкртчян в соцсети.

В пресс-службе Wildberries Армения пояснили, что с 20 апреля в России изменились правила таможенного оформления некоторых категорий товаров, в связи с чем у продавцов потребовали дополнительные документы.

В компании добавили, что товары, которые уже находятся на складах в России, продаются в обычном режиме, а продавцы сохраняют возможность работать на внутреннем рынке Армении.

Также отмечается, что маркетплейс организовал встречу с участием более 50 армянских предпринимателей для обсуждения возникших проблем и поиска возможных решений.

Глава Ozon в Армении Айк Карапетян также объяснил проблемы изменением таможенных правил. По его словам, компания работает над восстановлением логистических цепочек.

«Чтобы покупатели не отменяли заказы из-за долгой доставки, мы на некоторое время скрыли карточки этих товаров для покупателей в РФ», — сообщил Карапетян.

Министр экономики Армении Геворк Папоян поручил уточнить, какие компании и предприниматели ограничены в работе и на какой срок. Глава ведомства призвал отнестись к происходящему хладнокровно и не делать «эмоциональных заявлений, которые могут повлиять вплоть до межгосударственных отношений».

Ограничения на армянский коньяк и минералку

В начале апреля Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в Арбитражный суд заявление об аннулировании и приостановке действия лицензии Прошянского коньячного завода — одного из крупнейших производителей и дистрибьюторов армянского коньяка.

Во время внеплановой проверки завода были отобраны образцы ввезенного в Россию коньяка. Экспертиза обнаружила в пробах спирты «невиноградного происхождения» и несоответствие состава напитков наименованию, заявили в Росалкогольтабакконтроле.

В конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию и продажу армянской минеральной воды «Джермук», изготовленной с конца октября 2025 года по конец марта 2026-го. В ведомстве заявили, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке.

«В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье», — говорится в пресс-релизе.

Министр экономики Армении заявил, что не видит политического подтекста в решении Роспотребнадзора.

«Мы должны обеспечить соответствие стандартам качества продукции, вывозимой из нашей страны. Я лично убежден, что „Джермук“ — это высококачественная продукция, отвечающая всем стандартам, и у меня нет никаких сомнений в том, что этот вопрос будет решен», — сказал министр (цитата по Armenpress).

1 апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Кремле. В открытой части встречи российский лидер затронул вопрос вступления Армении в ЕС, напомнив, что европейские цены на газ существенно превышают российские, а членство одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС невозможно.

Путин также высказал пожелание, чтобы в парламентских выборах в Армении смогли принять участие пророссийски настроенные политики, в том числе находящиеся под арестом несмотря на наличие российского паспорта.

Пашинян, рассуждая в свою очередь о политических процессах в Армении, озвучил мнение «некоторых граждан» о том, что в республике «слишком много демократии». В качестве примера он привел свободный доступ к соцсетям в Армении.

Армянская газета «Грапарак» утверждала, что за закрытыми дверями между Путиным и Пашиняном состоялся жесткий разговор. По данным издания, в Москве якобы «осознали невозможность достижения соглашения» с Пашиняном и решили запретить въезд в Россию бизнесменам и представителям культурных организаций, связанным с армянским премьером.