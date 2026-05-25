Гражданин Индии Датерао Джугал Судхир, которого судят за контрабанду наркотиков, извинился перед россиянами. Его обращение есть в распоряжении RTVI.

Судхир приехал в Россию из США в январе 2026 года. Его задержали в аэропорту Шереметьево из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Гражданин Индии утверждает, что сладости с запрещенными в России компонентами легально купил в одной из аптек США по назначению врача.

«Мой лечащий врач прописал мне лекарство с натуральным успокаивающим эффектом, имеющее в составе тетрагидроканнабинол, которое легально продается в США, но запрещено в России и карается страшным уголовным наказанием», — говорит он.

О том, что вещество запрещено на территории РФ, Судхир не знал. Он заявил, что раскаивается и осознает «всю тяжесть совершенного деяния — контрабанды наркотических средств в Российскую Федерацию». Индиец также заявил, что уважает российское законодательство и правосудие, а также готов нести ответственность за то, что нарушил российский закон.

«Я понимаю, что наркотики причиняют огромный вред людям, семьям и обществу в целом. Россия ведет последовательную и принципиальную борьбу с этим злом, и я глубоко сожалею о том, что нарушил законы Российской Федерации и причинил вред российскому обществу. Прошу принять мои искренние и безоговорочные извинения», — говорит Судхир.

Дело о незаконном хранении и ввозе на территорию РФ наркотиков (ст.228 ч.1; ст.229.1 ч.2 п.в УК РФ) в отношении Датерао Джугала Судхира поступило в Химкинский городской суд Московской области 27 февраля 2026 года. Судьей выступает Анна Сотникова, известная по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду и хранение наркотиков.

Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории РФ гашишным маслом в багаже. Адвокат Грайнер Мария Благоволина заявляла, что наркотическое средство спортсменке назначил врач в США в медицинских целях, а в Россию запрещенное вещество та привезла по ошибке. Тем не менее в 2022 году Сотникова приговорила спортсменку к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. В ноябре 2022 года Грайнер вернулась в США — ее обменяли на находившегося тогда в американской тюрьме Виктора Бута.