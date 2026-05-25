Новым президентом Сербии может стать нынешний глава МИД республики Марко Джурич. Такое мнение высказал в беседе с «Абзацем» политолог Юрий Самонкин.

Если рассматривать возможных кандидатов из силовых блоков страны — прокуратуры, правоохранительной системы, то они погружены во внутреннюю политику. Это важно именно с точки зрения безопасности, но чтобы возглавить Сербию, необходимо знание геополитики, считает Самонкин.

Джурич же занимается внешней политикой и как раз погружен в геополитические события, рассудил эксперт.

«Это тот человек, который <…> видит проблематику Косова и проблематику партнеров Европы, что даст сотрудничество с Китаем и Россией. Мне кажется, что такой управленец будет более опытный», — сказал Самонкин.

Он выразил убеждение, что смена власти в Сербии не повлияет на отношения Белграда и Москвы.

Для Сербии приоритетом останутся добрые отношения с Россией, поскольку пророссийская позиция, несмотря на давление Запада, имеет огромное влияние на жизнь страны, пояснил собеседник издания.

Действующий сербский президент Александр Вучич во время визита в Китай 24 мая допустил, что может «скоро» подать в отставку. В то же время он подчеркнул, что не собирается сокращать срок своих полномочий, который истекает весной 2027 года.

Вучич напомнил, что так в свое время сделал президент Борис Тадич, который тем самым «заставил вас принять бессмысленную формулировку: либо ты уходишь в отставку, либо остаешься президентом до конца своего срока».

Тадич, занимавший пост президента Сербии с 2004 года, досрочно ушел в отставку в апреле 2012-го. До конца срока ему оставалось еще 10 месяцев. Он сделал это, чтобы президентские выборы в стране прошли в мае того же года — совместно с парламентскими и муниципальными. При этом он собирался снова баллотироваться и в случае победы возглавил бы страну на третий срок. Однако новым президентом на 5 лет стал Томислав Николич.

В понедельник, 25 мая, Вучич подтвердил, что не собирается сокращать свой мандат. Он сказал, что в случае его отставки выборы президента должны состояться в течение 90 дней, а до тех пор его полномочия перейдут к председателю парламента.

«Когда я уйду в отставку, тогда посмотрим, будут ли парламентские выборы, через 90 дней будут президентские выборы, и всё. Здесь нет никакой особой философии», — заявил сербский лидер.

Ранее в мае Вучич сообщил, что парламентские выборы пройдут в период с конца сентября до середины ноября, но точную дату не назвал. 23 мая в Белграде прошла массовая акция протеста, участники которой требовали в том числе назначить дату выборов.

В октябре прошлого года Вучич говорил, что рассматривает вариант досрочного завершения своего мандата, чтобы одновременно провести парламентские и президентские выборы в 2026 году. При этом он уверял, что не собирается снова баллотироваться в президенты.