Сербия стоит на пороге досрочных парламентских выборов — президент Александр Вучич обещает назвать их дату уже в начале мая. RTVI объясняет, почему власть теряет поддержку, кто такой ректор Джокич и чем сербские студенты отличаются от либеральной оппозиции.

Горячая пора

Президент Сербии Александр Вучич допустил проведение досрочных парламентских выборов уже летом этого года. Он заявил, что голосование состоится «либо до 28 июня, либо с сентября до конца года», а единственное, в чем он уверен твердо, — выборов «точно не будет в июле и августе».

Окончательный срок Вучич обещал назвать в районе Юрьева дня — 6 мая — или несколькими днями позже. Формально следующие выборы должны пройти весной 2027 года, однако ещё в конце 2025-го Вучич публично пообещал провести выборы досрочно.

Несмотря на слова президент, в оппозиции наиболее вероятной датой называют 12 июля. Лидер Народного движения Сербии Мирослав Алексич заявил в интервью Nova.rs: «Мне кажется, что выборы, скорее всего, будут 12 июля, и это почти наверняка». Председатель движения PODES Драган Милич также называет 5 или 12 июля — по его словам, именно к этому сроку в государственных предприятиях уже вовсю формируются предвыборные штабы правящей Сербской прогрессивной партии (СПС). Оппозиционные партии готовятся именно к июльскому сценарию, хотя, как отмечает Vreme, «никто слепо не верит заявлениям Вучича — просто хотят быть готовы».

Выборы в разгар лета стали бы прецедентом — за всю историю современной Сербии голосование в июле не проводилось ни разу.

50 тонн больших проблем

С 1 ноября 2024 года, когда в городе Нови-Сад обрушился железобетонный козырёк недавно отреставрированного железнодорожного вокзала, в Сербии регулярно проходят масштабные акции протеста. Тогда на месте погибли 14 человек, еще двое скончались позже. Вокзал был реконструирован в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». За работы, по контракту оценённые в €3 млн, подрядчики в итоге получили более €16 млн. Объект сдали в эксплуатацию без обязательного технического осмотра и разрешения. Конструкция, рассчитанная на нагрузку в 50 тонн, была перегружена дополнительными 23 тоннами бетона, стали и стекла.

После этого глава минстроя Горан Весич заявил, что козырек «никогда не реконструировался» — несмотря на то что видеозапись торжественного открытия с участием Весича оставалась в открытом доступе. Министр затем объявил об отставке, добавив, что «не чувствует себя ответственным» за произошедшее.

Уже 22 ноября студенты Факультета драматических искусств в Белграде собрались на акцию памяти жертв, после чего были атакованы организованной группой неопознанных хулиганов. В ответ факультет объявил о блокаде учебного заведения. Волна таких блокад прокатилась по университетам страны.

Каждый день в течение достаточно долгого времени ровно в 11:52 — момент обрушения козырька — на улицах многих сербских городов на 15 минут останавливалось движение. К марту 2025 года протесты охватили более 400 городов и сел. По оценкам организаторов, суммарно в акциях приняли участие около четырёх миллионов человек — примерно две трети взрослого населения страны. Среди требований протестующих с самого начала были не только уголовная ответственность виновных, но и досрочные парламентские выборы.

При всем богатстве выбора

Показательной проверкой системы перед большими выборами стали местные, состоявшиеся 29 марта 2026 года и прошедшие в десяти муниципалитетах. Вучич объявил о разгромном результате 10:0 в пользу СПС, и формально это была правда, ведь партия победила везде. Однако в восьми из десяти округов она набрала меньше голосов, чем в 2022 году. В Княжевце падение составило около 20 процентных пунктов. В Куле студенческий список набрал 47,5% против 49,5% у списка Вучича — победу удалось сохранить лишь благодаря голосам мелких партий-сателлитов. В Аранджеловце счёт оказался схожим: 50% против 46% при явке в 70%. Сами эти муниципалитеты невелики, в совокупности там зарегистрированы около 248 тысяч избирателей, что составляет менее 4% от общего числа по стране. Однако в крупных городах — прежде всего в Белграде и Нови-Саде, где концентрируется образованная молодежь (согласно данным Ipsos, избиратели с высшим образованием там составляют 29%), результат СПС рискует оказаться значительно худшим для нее.

«Власть в абсолютных цифрах, процентах и процентных пунктах фиксирует падение. Это не сила. Это паника», — отметил лидер движения «Крени — Промени» Саво Манойлович.

Опросы дают принципиально разные картины в зависимости от методологии. По данным Ipsos на октябрь 2025, СПС набирает около 49%, студенческий список — порядка 9%. Однако здесь важна оговорка: никакого студенческого списка (как и в целом списка партий, идущих на выборы) пока официально нет, в анкете он не предлагался как готовый вариант — его спонтанно называли сами респонденты. Организация CRTA, которую оппозиция считает авторитетным источником социологических данных, а власть наоборот обвиняет в ангажированности, фиксирует принципиально иные цифры — 44% за студенческий список и лишь 32% за блок Вучича. Огромный разрыв между цифрами этих двух организаций можно объяснять выборкой и задаваемыми вопросами.

Особенно интересен демографический срез опроса Ipsos. Согласно ему, среди избирателей старше 60 лет СПС поддерживают 59%, среди молодёжи от 18 до 29 лет — лишь 33%. Среди людей с высшим образованием партия власти набирает 29%, а среди малообразованных — 76%. Студенческий список, напротив, получает 12% среди молодёжи и лишь 3% среди пенсионеров.

Стоит отметить, что сербское общество годами с недоверием относилось к либеральной оппозиции, которую многие ассоциируют с политическим хаосом 2000-х после отстранения от власти Слободана Милошевича и его последствиями. Именно поэтому студенты с самого начала провели жесткую линию — они не оппозиция в привычном смысле. Состав студенческого списка не раскрывается до официального объявления о выборах, чтобы защитить кандидатов, которых поддерживают студенты, от заблаговременных атак провластных таблоидов. Тактический вопрос о том, выходить ли студентам и оппозиционным партиям единым фронтом или раздельно, остается открытым. По итогам встречи оппозиционных лидеров на прошлой неделе единого решения принято не было. Нетрудно предположить, что раздробленность оппозиционных сил может обеспечить власти парламентское большинство даже при общем падении рейтинга СПС.

Коварный ректор

Но самым опасным противником власти называют не какого-то партийного лидера, а ректора Белградского университета Владана Джокича. В начале апреля полиция провела обыск в Ректорате в рамках расследования гибели студентки на философском факультете этого вуза. Джокич тогда вышел на балкон и произнёс речь, которую аудитория на улице встретила овациями. «Может, мы не знаем, кто будет премьером — но знаем, кто будет президентом», — написали тогда участники студенческого движения в соцсетях под его фотографией с поднятым кулаком.

Тем временем, министр по публичным инвестициям Дарко Глишич публично потребовал ареста ректора, председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич обвинила его в нарушении Конституции, а Вучич назвал его террористом. В апреле 2025 года Джокич был вызван на «информационную беседу» в полицию — де-факто на допрос в рамках предварительного расследования. Сам он заявляет, что «не видит себя политическим противником власти», однако участие в студенческом списке назвал бы «жестом доверия и честью». В апреле 2026 года он встретился с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос.

Политологи отмечают структурную ловушку, в которую попал Вучич. Раньше он всегда сам выбирал удобный момент для выборов, и потому они почти всегда были досрочными.

Теперь Вучич впервые оказался в положении, когда любой назначенный им срок несёт риски: промедление дает оппозиции время консолидироваться, быстрые выборы несут опасность переиграть самого себя.

Политолог Зоран Стойилкович отмечает, что Вучич не называет срок точно, говоря то про лето, то про осень, поскольку знает, что состоятельный средний класс именно тогда уезжает на море, а бедняки, которые за него голосуют, все равно никуда не поедут.

Но слишком затягивать с объявлением выборов все же опаснее. Стойилкович проводит параллель с Венгрией, когда Виктор Орбан до последнего откладывал выборы, рассчитывая на удобный момент, однако в итоге оказался перед противником, Петером Мадьяром, которого «сам же вырастил». В итоге ему, по словам политолога, «не помогло даже то, что одновременно за тебя и Россия, и Америка».