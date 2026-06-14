Германия намерена применять беспилотники MQ-9B совместно с противолодочными самолетами P-8A Poseidon для наблюдения за российскими подводными лодками в североевропейских водах. Об этом заявил глава командования морской авиации ФРГ Бродер Нильсен.

«MQ-9B станет первой беспилотной системой, с которой мы будем работать — идея состоит в том, чтобы они взаимодействовали с самолетом в тесном контакте», — цитирует Нильсена портал Breaking Defense.

По его словам, Берлин рассматривает формат взаимодействия пилотируемых и беспилотных систем, однако внедрение будет постепенным. Германия уже использовала P-8A для совместных патрулей с ВВС Великобритании в Северной Атлантике в рамках соглашения Trinity House, подписанного в 2024 году. Страна заказала восемь таких самолетов и получила первый из них в прошлом году. Кроме того, в январе был заключен контракт на закупку восьми беспилотников MQ-9B Sea Guardian, поставки которых ожидаются с 2028 года, а полностью — к 2030-му.

«Угроза существует. Никто не хочет, чтобы у его берегов находилась неизвестная подлодка… Лучше понимать, где находятся российские субмарины», — сказал Нильсен. Он добавил, что ожидает роста активности российских подводных сил.

«Пока P-8 устанавливает поле из гидроакустических буев, мы можем пролететь над ним на MQ-9B и продолжать наблюдение сверху — это даст самолету время на дозаправку, и при необходимости мы сможем летать два дня, обеспечивая возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, поддерживая визуальный контакт и собирая данные о местоположении», — рассказал изданию президент компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) Дэйв Александр.

Он подчеркнул, что Германия стала первой страной, заказавшей MQ-9B с возможностями противолодочной борьбы.