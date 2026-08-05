Бывший зампред Банка России и экс-глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев объявлен в розыск по уголовному делу о хищении 4,3 млрд рублей у АСВ, сообщили «Известия». По информации газеты, уехавшему из России чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Исаев входил в преступную группу, которая через подконтрольные структуры выводила доходы от деятельности новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под управлением АСВ.

«Аквамир» оказался под контролем Агентства по страхованию вкладов после банкротства Межтопэнергобанка. В 2013 году владелец объекта — ООО «ВДТ Строй» — получил кредит у банка, заложив аквапарк в качестве обеспечения. Впоследствии компания не смогла погасить задолженность, которая превысила 2,1 млрд рублей.

После лишения Межтопэнергобанка лицензии в 2017 году его активы перешли под управление АСВ. В 2020 году Агентство передало аквапарк в аренду московской компании «Белая сфера-констракшн», специально созданной для этих целей. Ее учредителем значится Аркадий Тарабрин — доверенное лицо владельца РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана.

Как утверждается, Таран несколько лет вынашивал планы получить у АСВ «Аквамир», но покупать или арендовать его по рыночной цене не хотел. Вместо этого бизнесмен вступил через доверенных лиц в сговор с руководством АСВ, получив аквапарк в управление на своих условиях, которые позволяли не в полном объеме отражать значительную часть прибыли, получаемую от аренды и продажи билетов, считает следствие.

Исаева, следует из материалов дела, вовлек в схему его первый заместитель Андрей Мельников, который предложил своему руководителю присоединиться к махинациям, на что тот ответил согласием. Согласно описанному преступному плану, гендиректор АСВ должен был обеспечивать членам группы общее покровительство, участвовать в распределении похищенных средств и совершать иные действия.

Из материалов дела следует, что все процессы вокруг банкротства «Аквамира» перешли в ведение департаментов реализации активов и правового сопровождения АСВ. Кроме того, Исаев и его сообщники, как утверждают следователи, не организовали проверку деятельности аквапарка со стороны Агентства.

Правоохранители считают, что средства могли выводиться через фиктивные договоры аренды и субаренды. Их, по данным следствия, было заключено не менее 51. В результате у АСВ было похищено 4,3 млрд рублей, указано в материалах дела. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров заявил, что, по версии следствия, речь шла не о разовом хищении, а о системном выводе доходов от эксплуатации аквапарка.

В состав группы, по данным следствия, входили три отдельных подразделения, одно из которых после присоединения Исаева полностью сформировали из сотрудников АСВ. Наряду с другими сообщниками тогдашний гендиректор Агентства соблюдал меры конспирации — сообщники созванивались через интернет-мессенджеры и защищенные каналы связи.

Преступная группа действовала в Москве и Новосибирске около четырех лет и прекратила существование после задержания основных участников в сентябре 2024 года, утверждают следователи. Помимо Исаева и Мельникова, возглавившего АСВ после ухода своего шефа, в состав группы также входили два замгендиректора АСВ Ольга Долголева и Александр Попелюх, говорится в материалах дела. Оба заключены под стражу.

По данным «Известий», Исаеву, как и другим фигурантам дела, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.