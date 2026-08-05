Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, однако в Москве температура оставалась в пределах климатической нормы. Об этом рассказала 360.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Метеоролог отметила, что по количеству осадков в столице июль «немножко не добрался до нормы», хотя по региону наблюдалось ее превышение. Значительный вклад в общую статистику, по ее словам, внесла Сибирь, где весь июль фиксировалась очень высокая температура.

Ближайшие два дня будут самыми жаркими на этой неделе в Москве и Подмосковье: столбики термометров поднимутся до плюс 29―31, сообщила Позднякова. Затем температура начнет плавно снижаться.

«Мы должны помнить, что август в 2010 году был очень теплым, были рекорды за +35 градусов на эти числа, так что никаких рекордных значений температуры мы в августе не прогнозируем», — сказала специалист.

К пятнице, 7 августа, столичный регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, вместе с которым придут дожди. По области их интенсивность может достигать 15 мм осадков за 12 часов, отметила Позднякова.

В этот день также будет развиваться грозовая деятельность, но уже в субботу количество осадков вновь начнет сокращаться, а к воскресенью они прекратятся. Долгосрочные же прогнозы показывают, что в оставшиеся недели месяца ожидается лишь один-два дня значимых дождей, пояснила Позднякова.

«Пока не исключено, доберет ли август до нормы осадков. Посмотрим, но пока надежда, что он будет суше, чем обычно бывает по климату», — заключила она.