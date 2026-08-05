Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили бывшему украинскому послу в США Ольге Стефанишиной подозрение в незаконном обогащении. Об этом сообщает украинский Центр противодействия коррупции.

Сторона обвинения на заседании в Высшем антикоррупционном суде Украины потребовала для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 15,3 млн гривен (около 28 млн рублей), передает Hromadske.

Экс-послу вменяется один эпизод незаконного обогащения на 13,9 млн гривен (25 млн рублей) и два эпизода невнесения данных в декларацию, заявил прокурор САП в суде.

По версии прокуратуры, в 2024 году Стефанишина поручила своей подруге купить две квартиры в киевском ЖК «Файна Таун», а затем передавала деньги на их ремонт. По версии следствия, владелицей квартир была именно Стефанишина, поскольку она давала поручения третьим лицам оплачивать коммунальные услуги.

По данным САП, эти две квартиры не были внесены в декларацию экс-посла, как и недвижимость ее родителей в ЖК «Львовская площадь» в Киеве. Кроме того, Стефанишина не указала, что пользовалась автомобилем Mercedes.

У нее также нашли необоснованные активы в виде наличных денег, которые тратились на лечение родственников, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. При этом доходы и сбережения экс-посла не соответствовали расходам, отметил прокурор.

Стефанишина заявила в соцсети, что ей «нечего скрывать».

«Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды», — говорится в посте экс-посла Украины.

Скандалы вокруг Стефанишиной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Стефанишиной 3 августа. Причина увольнения в документе не указана. При этом сообщения о том, что посол покинет свой пост, появились в украинских СМИ еще в июле.

«Интерфакс-Украина», в частности, писал со ссылкой на источник, что Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы «по личным обстоятельствам». В сообщении отмечалось, что Зеленский доволен ее работой.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко тогда же заявил, ссылаясь на источники, что НАБУ может объявить Стефанишиной подозрение, но не привел подробностей.

Газета The Financial Times (FT) связала уход украинского посла в США с расследованием вокруг недвижимости в Киеве, приобретенной по заниженной стоимости.

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью около 100 кв. м в элитном киевском ЖК «Львовская площадь», принадлежащей матери Стефанишиной Надежде Кравец.

Украинское издание Hromadske выяснило, что жилье было куплено в 2022 году за 3 млн гривен (5,5 млн рублей), то есть почти в четыре раза дешевле рыночной стоимости. В публикации отмечалось, что Ольга Стефанишина не указала эту квартиру в своей декларации, хотя предположительно пользуется ею.

Имя экс-посла фигурировало и в других журналистских расследованиях. «Украинская правда» в 2025 году писала, что компания, связанная с бывшим мужем Стефанишиной Михаилом, получила в управление четыре ценных актива от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Стефанишина утверждала, что не связана с деятельностью экс-супруга и не общается с ним после выхода расследования.