Новые кадровые назначения в Минобороны и Вооруженных силах РФ повлекут за собой в основном организационные изменения. Таким мнением поделился в разговоре с RTVI военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я вижу в этом централизацию управления. Верховный главнокомандующий решил, что эти генералы будут более организационно и административно управлять вверенными им войсками», — сказал он.

Матвийчук предположил, что новые командующие не будут ничего менять в тактике и на поле боя. При этом эксперт допустил возможность проведения «более масштабированных наступательных операций, операций с более решительными целями».

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с RTVI выразил мнение, что президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов новыми назначениями «укрепляют вертикаль управления» Минобороны генералами, имеющими масштабный боевой опыт.

«Сама вертикаль управления от министра обороны до командующих военными округами и далее сверху вниз будет проходить через наиболее опытных в боевом смысле, то есть проверенных боевыми действиями высших офицеров. Здесь прослеживается абсолютно правильная логика кадрового назначения», — подчеркнул Михайлов.

По оценке эксперта, опыт новых руководителей позитивно отразится на боевых возможностях российской армии. Кроме того, считает Михайлов, назначение генералов на новые должности приведет к обновлению кадров как в группировках войск, так и в Минобороны.

«Ротация высших руководителей в армии вообще всегда полезна, потому что не надо засиживаться на должностях. Нужно обновлять команды периодически. <…> Поэтому все это пойдет только на пользу нашим Вооруженным Силам», — заключил Михайлов.

Перестановки в Минобороны

5 июня президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны и объявил о кадровых перестановках в военном ведомстве и ВС РФ.

Начальником управления войсками беспилотных систем стал генерал-полковник Денис Лямин, группировку войск «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, группировку «Восток» — генерал-полковник Петр Болгарев.

Бывший командующий «Центром» генерал-полковник Валерий Солодчук назначен замминистра обороны и будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.

Говоря о его назначении, Путин объяснил, что по предложению главы Минобороны Андрея Белоусова было решено сосредоточить все службы тыла в одних руках.

Замминистра обороны Александр Санчик, который ранее курировал материально-техническое обеспечение войск, теперь будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, сообщило Минобороны.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение ВС РФ, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Близкий к Минобороны источник «Ведомостей» объяснил замену Санчика тем, что он якобы не справился с увеличением объема работ в области тылового обеспечения.

В официальном сообщении Минобороны говорится, что произведенные изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.