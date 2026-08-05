В подмосковном Королеве произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт «Роскосмоса»), сообщают ТАСС и MSK1,RU в среду, 5 августа.

«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер», — сказал источник ТАСС в оперативных службах.

Очевидцы сообщили в соцсетях о задымлении в районе Пионерской улицы, где находится институт.

В пресс-службе управления МЧС по Московской области сообщили MSK1.RU, что в Королеве работают силы и средства Спецуправления ведомства. Это особый вид пожарной охраны, защищающий закрытые административно-территориальные образования, уточняет портал.

По данным агентства «Москва», для тушения возгорания подмосковные пожарные запросили помощь коллег из Москвы. К месту пожара отправили подъемно-спасательный автомобиль, передает MSK1.RU.

Позже источник ТАСС в оперативных службах сообщил о ликвидации возгорания. По его словам, пострадавших нет.

Причиной пожара, предварительно, стало замыкание электропроводки, добавил собеседник агентства.

В самом ЦНИИмаш отказались комментировать ситуацию.

«Обращайтесь, пожалуйста, в госкорпорацию „Роскосмос“, у них вся официальная информация от нас есть», — сказали MSK1.RU в институте. В «Роскосмосе» позже подтвердили, что пожар в ЦНИИмаш локализован, передает «Интерфакс». Там уточнили, что возгорание возникло в подвальном помещении института. «Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов», — сообщили в госкорпорации.