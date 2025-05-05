Суд в Москве арестовал заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву, пишет «Коммерстантъ» со ссылкой на источники.

«В Москве суд арестовал заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. ФСБ инкриминирует курировавшей в организации юридические вопросы госпоже Долголевой соучастие в мошенничестве, главным фигурантом которого является другой, уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх», — отмечает «Ъ».

По данным газеты, речь идет о хищении средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», которых находился под конкурсным управлением АСВ. Сначала в деле говорилось о 200 млн рублей, но уже в скором времени размер ущерба может многократно возрасти.

«Ъ» пишет, что Долголева была задержана 28 апреля, этому предшествовали допросы сотрудников юридического департамента агентства, который она курировала в качестве замгендиректора.

До 2015 года Долголева работала в АСВ начальником отдела правового сопровождения ликвидации негосударственных пенсионных фондов. Затем она заняла должность заместителя, а в 2016 году возглавила юридический департамент АСВ. В 2019 году Долголева назначили на должность заместителя генерального директора АСВ. Кроме того, она член президиума Ассоциации юристов России. В последней опубликованной на сайте АСВ декларации говорится, что годовой доход Долголевой в 2020 году составлял 16,1 млн рублей, ее супруга — 2,8 млн рублей.

При этом, как пишет газета, следствие ФСБ в 2024 году возбудило против нее уголовное дело по статье за особо крупное мошенничество.

Лефортовский суд также в закрытом режиме продлил срок ареста и Попелюху. В материалах расследования сказано о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка в Новосибирске — одним из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ, отмечает «Ъ».

По данным издания, до прихода в АСВ Попелюх много лет проработал в органах прокуратуры, он занимал должность зампрокурора Новосибирской области и сохранил связи в этом регионе.