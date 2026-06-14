Жители Швейцарии на референдуме отвергли инициативу правопопулистской Швейцарской народной партии (ШНП) ограничить численность населения страны 10 миллионами человек, чтобы сдержать приток мигрантов. Об этом сообщает Swissinfo.ch.

По предварительным результатам, более 53% избирателей высказались против, причем так проголосовали все франкоязычные кантоны. Среди немецкоязычных кантонов было немало поддержавших идею, а в трех из них число сторонников превысило 60%.

Явка на референдуме превысила 57%.

Финальная часть референдума прошла в воскресенье, 14 июня, при этом участки для голосования были открыты всего несколько часов с утра и закрылись в полдень по местному времени, поскольку большинство желающих уже высказали свое мнение в электронной форме.

ШНП предлагала установить лимит на численность населения страны за счет резкого сокращения иммиграции, чтобы к 2050 году было не больше 10 млн человек.

В Швейцарии сейчас живут 9,1 млн человек. За последнее поколение население Швейцарии приросло почти на четверть, при этом треть жителей страны — это приезжие.

На отметке в 9,5 млн жителей, по замыслу партии, следовало бы начинать принимать меры, в том числе расторгнуть Соглашение о свободном передвижении с Евросоюзом. В случае одобрения идеи это было бы равносильно Брекситу — британскому референдуму 2016 года за выход из ЕС, сравнивает Reuters.

Швейцария не входит в число 27 стран ЕС, но граничит с четырьмя из них — Германией, Австрией, Францией и Италией.

Швейцарская народная партия, наиболее широко представленная в парламенте, на протяжении многих лет ведет кампанию против иммиграции, особенно в связи с притоком рабочих из ЕС.

Партия часто указывает на негативные последствия резкого роста населения с точки зрения качества жизни и состояния окружающей среды. Ее активисты считают, что именно «неконтролируемая» иммиграция вызывает жилищный кризис, пробки на дорогах, рост преступности, перегрузку инфраструктуры и чрезмерную застройку.