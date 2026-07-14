В США зафиксировали сотни травм — включая потерю зрения и черепно-мозговые повреждения, — связанных с предполагаемым неправомерным применением спецсредств для разгона массовых акций. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад американских врачей и правозащитников.

С июня 2025 года по май 2026 года специалисты подтвердили 412 случаев неправомерного применения слезоточивого газа, перцового спрея, резиновых пуль и других средств, которые в США называют «менее летальными». В результате пострадавшие получили в общей сложности 203 травмы — в том числе потерю зрения, черепно-мозговые повреждения, порезы, переломы и ушибы.

Исследование охватывает акции протеста против жестких иммиграционных мер администрации Дональда Трампа, а также операции по задержанию и депортации мигрантов. Авторы отмечают, что реальное число пострадавших, вероятно, значительно выше: визуальные методы расследования не позволяют в полной мере выявить химические поражения, хроническую боль и нарушения слуха.

«Это вызывает беспокойство», — заявила изданию ведущий автор доклада и медицинский эксперт Рохини Хаар.

Одним из самых заметных эпизодов стали столкновения у центра содержания мигрантов Delaney Hall в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где протестующие поддерживали задержанных, объявивших голодовку.

Во время конфликта сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) применили перцовый спрей против сенатора США от Нью-Джерси Энди Кима. Позднее местные власти и полиция штата использовали против участников акций дубинки, щиты и слезоточивый газ; десятки человек были арестованы.

Авторы доклада считали применение спецсредств неправомерным, если оно было направлено против представителей защищенных категорий — например, журналистов и медработников, — применялось против детей и пожилых людей либо нарушало инструкции производителя. К таким случаям отнесли, в частности, стрельбу с близкого расстояния и прицеливание в голову.

На структуры Министерства внутренней безопасности США (DHS), включая ICE и Погранично-таможенную службу (CBP), пришлось 64% задокументированных случаев. Заметную роль в оставшихся эпизодах сыграли и местные правоохранители.

Правозащитники обнаружили рост числа подобных инцидентов во время операций по усилению иммиграционного контроля под руководством Грегори Бовино — бывшего координатора действий Пограничного патруля США (должность известна как commander-at-large). В городах, где федеральные власти давали указания усилить правоприменение, число инцидентов резко возрастало в течение нескольких дней.

После гибели двух граждан США в Миннеаполисе в результате стрельбы со стороны федеральных иммиграционных сотрудников Бовино отстранили от должности. В марте 2026 года он вышел в отставку, публично раскритиковав администрацию Трампа — по его мнению, за недостаточно жёсткий подход к силовым операциям.

Более 90% зафиксированных случаев произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Миннеаполисе, Ньюарке и Портленде. Авторы доклада сравнили ситуацию с разгоном протестов против расовой дискриминации в 2020 году, когда в ряде американских городов подразделения пограничного патруля тоже участвовали в задержаниях и операциях по контролю над толпой.

С января 2025 года сотрудники иммиграционных структур DHS были связаны как минимум с 11 смертельными случаями применения огнестрельного оружия. 7 июля агенты ICE застрелили 52-летнего строительного рабочего Лоренсо Сальгадо Араухо в Хьюстоне во время операции по задержанию. 13 июля федеральный сотрудник застрелил 26-летнего гражданина Колумбии в Биддефорде, штат Мэн. В DHS подтвердили оба случая гибели граждан.

Правозащитники и медицинские специалисты считают, что так называемые «менее летальные» средства могут приводить к тяжелым травмам и должны применяться с учетом международных стандартов защиты прав человека.