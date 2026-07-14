Раскопки, проведенные на древнейшем кладбище Вильнюса, показали, откуда пришли первые христиане, заселившие город в те времена, когда Литва оставалась последним в Европе языческим государством. Радиоизотопное исследование останков этих переселенцев показало, что они были выходцами из Киевской Руси и оказались в Литве, преодолев сотни километров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Согласно историческим сведениям, Литва оставалась последним языческим государством в Европе, пока не приняла христианство в 1387 году. Тем не менее до недавнего времени в научной среде велись дискуссии о том, насколько много среди населения Великого княжества Литовского к тому моменту оставалось язычников, и часто ли в Литву мигрировали люди из христианских регионов.

«Русинский город» (Civitas Ruthenica) впервые упоминается в “Новой Прусской хронике” Виганда Марбургского в 1383 году как район Вильнюса.

«Археологи в течение долгого времени предполагали, что население Civitas Ruthenica включало переселенцев из русинских земель. Теперь данные по изотопам обеспечили прямыми свидетельствами, что как минимум некоторые люди, похороненные на кладбище Бокшто, пришли далеко из-за пределов Литвы», — пояснил Ритис Йонайтис, соавтор нового исследования из Института истории Литвы.

Всего в ходе восьмилетних раскопок, проводившихся на древнем кладбище, обнаруженном в Вильнюсе на улице Бокшто, было найдено 532 нетронутых захоронения. Радиоуглеродное датирование останков 31 человека, наряду с исследованием различных предметов, показало, что кладбище использовалось с первой половины XIII по XIV век.

До конца XIV века литовское население было по большей части языческим, поэтому при погребениях чаще всего применялась кремация. Тем не менее одновременно на этом кладбище уже практиковалась ингумация (захоронения), при этом тела в могилах располагались ориентированными с востока на запад, по христианской традиции.

Найденные в захоронениях украшения, крестики, ожерелья, очелья и завезенные из других стран предметы дали основания предполагать связь жителей города с землями, исторически населенными русинами или византийскими территориями.

Всего для радиоизотопного исследования было отобрано 15 человеческих останков, их кости исследовали на предмет концентрации изотопов 13C и 15N, а зубы — изотопов 86Sr и 87Sr.

Эти данные позволили в некоторых случаях понять особенности питания и указать исторические области, из которых происходили похороненные люди. К примеру, было установлено, что в пищу некоторых входило просо, однако к моменту использования кладбища просо, как культуру, в литовских землях возделывать перестали. При этом археоботанические исследования ранее показали, что в это время просо все еще выращивали на землях Киевской Руси и в других районах Восточной Европы.

«Изотопные и археологические данные с кладбища Бокшто в Вильнюсе подтверждают присутствие в XIII-XIV веках ранних христианских (православных) переселенцев из юго-восточных областей Европы, такие как Галицко-Волынское княжество (бывшая Киевская Русь), имевших тесные дипломатические связи с Литвой», — говорится в исследовании.

Анализ погребальных украшений, обрядов и данные изотопного исследования позволили археологам не только определить исторические области, из которых пришли первые православные переселенцы, но и понять, как они интегрировались в население города. Эти открытия подкрепили представление о том, что средневековые города Европы складывались на основе мобильности и культурного взаимопроникновения обществ, а также их способности к адаптации.

По мнению ученых, миграция в Вильнюс могла быть обусловлена политическими связями между русинскими и литовскими землями, торговыми отношениями, поиском мест для жизни с более широкими религиозными свободами.

Исследование показало также, что, в отличие от мужчин, большинство похороненных на кладбище женщин были местного происхождения, что указывает на важную роль миграции и смешанных браков в формировании общества того времени. По-видимому, местные женщины, выходя замуж за переселенцев из православных земель, принимали христианство, говорится в исследовании.

RTVI обратился к автору исследования, Гедре Мотузайте Матузявичюте, профессору Вильнюсского университета, с вопросами — были ли указанные переселенцы именно русинами и в каком количестве они проживали в раннем Вильнюсе. Ниже приводится перевод ответа ученой на русский и скрин ее письма на английском.

«Не уверена, что наше исследование имеет отношение к российским СМИ, так как русины, переселившиеся в средневековый Вильнюс в XII веке (в статье речь идет о XIII-XIV веках), не имели никакого отношения к россии. Мы показали, что эти православные славянские народности ранее жили в Киевской Руси, из которой позднее образовалось Галицко-Волынское княжество — территория, ставшая частью Украины и южной Польши, — и переселились по разным причинам, объяснённым в статье. России как государства тогда не существовало, а на месте масковских болот находилось лишь несколько крестьянских поселений, в то время как Киевская Русь, то есть Украина, была очагом цивилизации и православной религии. В нашем исследовании речь идёт о перемещении людей между городами, а не заболоченными территориями нынешней Москвы, где в изучаемый период почти никто не жил», — заявила Матузявичюте, попросив не использовать ее исследование «для российской пропаганды».