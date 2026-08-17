Вооруженные силы США нанести удары по Оману, если руководство этой страны будет чинить препятствия заключению сделки с Ираном для завершения конфликта. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в разговоре с Fox News.

«Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям», — процитировал главу Белого дома журналист телеканала Трей Йингст.

Ранее официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил о достижении договоренности с Оманом по карте морских маршрутов через Ормузский пролив.

Трамп также заявил, что Иран должен «поднять белый флаг капитуляции». В то же время он отметил, что не устанавливает никаких сроков и «не спешит». По словам американского лидера, иранцы «хорошие игроки в покер, но они умирают».

Кроме того, Трамп подтвердил существование прямого закрытого канала связи между США и иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

17 августа телеканал «Аль-Арабийя» сообщил со ссылкой на источники, что Тегеран и Вашингтон согласились продлить 60-дневное перемирие, предусмотренное меморандумом о взаимопонимании, срок действия которого истекает в понедельник. Ни одна из сторон это не подтверждала.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник заявил, что меморандум о взаимопонимании больше не действует из-за нарушений со стороны США. По словам дипломата, в тексте документа «не было положения, устанавливающего 60-дневный срок», а речь шла о проведении переговоров по ядерной теме в течение 60 дней.