Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы утратила контроль над нефтепереработкой, обращено к американской аудитории и связано с подорожанием топлива на внутреннем рынке. Таким мнением поделился в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что в США сильно дорожают все виды топлива, а бензин и дизель в переводе на российскую валюту стоят около 200 рублей. Еще одной причиной подобной риторики со стороны американского лидера Колесник назвал грядущие промежуточные выборы в Конгресс США.

Депутат признал, что боевые действия создают «определенные трудности», но высоко оценил темпы восстановления российских НПЗ и логистики после атак.

«С дизелем, без которого задыхается Евросоюз и США, у нас проблем вообще нет — мы его даже экспортировать хотим. Пусть думают, как не замерзнуть, а мы сами решим, как нам жить дальше и все контролировать», — заключил Колесник.

21 сентября Дональд Трамп заявил, что «большое количество» российских НПЗ поражено или временно выведено из строя. Он также призвал завершать «нелепый и бесконечный» российско-украинский конфликт, из-за которого «страдает весь мир».