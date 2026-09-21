Россия может прекратить поставки сырья в Венгрию после подписания руководством этой страны меморандума о хранении нефти для нужд Украины. Об этом заявил «Абзацу» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что поддерживать дипломатический контакт с новым правительством в Будапеште становится все сложнее, а решение об остановке торговли не создаст для России никаких трудностей, так как речь идет о «совсем небольших» объемах.

«[Меморандум] от венгров в этом контексте мог бы стать неким спусковым крючком», — сказал Юшков.

Энергоресурсы, которые удастся сэкономить благодаря такому решению, можно было бы перенаправить на морской экспорт для обеспечения сырьем третьих стран, добавил эксперт.

О том, что крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL подписала меморандум о создании мощностей для хранения нефтепродуктов под нужды Киева, ранее сообщил в социальных сетях и. о. главы правления украинской компании «Нафтогаз» Сергей Федоренко.

По его словам, стороны достигли соглашения на Карпатском экономическом форуме. Федоренко назвал диверсификацию маршрутов снабжения и создание дополнительных мощностей для хранения нефти за пределами зоны обстрелов «вопросом стабильности всего рынка».

Он выразил уверенность, что такой шаг позволит не только повысить надежность поставок топлива для украинцев, но и создаст благоприятные условия для взаимовыгодного развития трансграничной энергетической инфраструктуры между двумя странами.