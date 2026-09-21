Мысль о том, что России не грозит дефицит воды из-за богатых ресурсов, представляет собой самую опасную иллюзию в разговорах на эту тему. Таким мнением поделился с 360.ru эколог Илья Рыбальченко.

18 сентября глава Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов заявил, что человечество вступает в эпоху структурного дефицита пресной воды. Он также отметил, что в России есть вододефицитные регионы.

Рыбальченко отметил, что, несмотря на большое количество воды на Земле, людям нужна «не абстрактная вода на планете», а наличие жидкости определенного качества, в определенном месте и в определенное время.

«И именно здесь сегодня начинает меняться вся водная арифметика», — добавил он.

Эколог пояснил, что за словами Кириллова стоит не исчезновение ресурса как такового, а изменение прежнего порядка. По словам эксперта, проживающий рядом с большой рекой человек может столкнуться с дефицитом из-за загрязнения, сезонной недоступности, износа инфраструктуры или спроса, превышающего устойчивое наличие ресурса.

В то же время привычная бытовая дисциплина, требующая закрывать краны и чинить сливной бачок, может быть по-своему полезна, но не решает проблему, расположенную «выше по течению».

Рыбальченко подчеркнул, что речь идет о состоянии водопроводных и оросительных сетей, повторном использовании очищенной воды, эффективности промышленности и сельского хозяйства, защите водосборов, болот и лесов.

В июне глава Минприроды России Александр Козлов сообщил о неравномерном распределении запасов подземных вод в регионах. По словам министра, дефицит наблюдается в Карелии, Калмыкии, Дагестане, Чувашии, Вологодской, Ленинградской, Курганской, Челябинской, Омской и Астраханской областях.