Канцлер Германии Фридрих Мерц, заявивший о намерении остаться на посту, несмотря на серию неудач своей партии на выборах, демонстрирует самоуверенность на грани потери связи с реальностью. Такое мнение высказал NEWS.ru политолог Александр Рар.

Он напомнил, что Мерц не готов никому уступить пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС).

«Я думаю, что это очень самоуверенный человек, который, как многие говорят, где-то уже теряет связь с реальностью. Но нужно видеть, что он делает. Действительно, Мерц сейчас, стоя спиной к стене, всеми силами борется за власть», — сказал Рар.

По его словам, Мерц пытается избавиться от возможных конкурентов, дисциплинируя свое окружение и требуя от премьер-министров федеральных земель от ХДС присягать ему на верность.

Как отметил эксперт, ни один из лидеров ХДС на местах в настоящее время открыто не претендует на должность канцлера. Сам Рар считает наиболее очевидным преемником Мерца премьера Баварии Маркуса Зедера.

В воскресенье, 20 сентября, на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания ХДС потерпела сокрушительное поражение, не набрав достаточно голосов для преодоления 5-процентного барьера. Победу одержала «Альтернатива для Германии» (АдГ), также в парламент прошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Левая партия и «Зеленые».

Мерц назвал итоги выборов «катастрофой», но заявил, что не намерен сворачивать с курса и будет продолжать работу и как председатель ХДС, и как федеральный канцлер.

На аналогичных выборах в Берлине победила Левая партия, следом идут ХДС, «Альтернатива для Германии» и СДПГ. Все они прошли в столичный парламент, но результат берлинской СДПГ оказался худшим в истории, тогда как АдГ, напротив, показала здесь свой лучший результат в истории.

АдГ стала победителем на выборах 6 сентября в Саксонии-Анхальт, тогда как ХДС ухудшила свой прежний результат в два раза.