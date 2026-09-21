Состояние лидера «Справедливой России» Сергея Миронова «более чем адекватное», а после выборов партия будет продолжать законодательную работу в социальной сфере. Об этом заявил первый зампред СР Александр Бабаков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент RTVI.

«Состояние Сергея Михайловича — более чем адекватное», — заверил он.

По словам Бабакова, Миронов «активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной компании».

«Поэтому я, как и все, кто реально заинтересован в том, чтобы с ним встретиться, надеемся на ближайшее время», — сказал зампред СР.

Шансы попасть в Госдуму

Шансы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер у «Справедливой России» есть, подчеркнул Бабаков. Он обратил внимание на то, что окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

«Выборы в Государственную думу — это важнейший этап не только каждой партии, но и страны в целом. Но этот этап не исчерпывает весь политический потенциал, с которым обращается политическая сила к своим избирателям и к стране в целом», — отметил первый зампред СР.

Если представителям партии не удастся попасть в Госдуму, работа эсеров продолжится в рамках принятой на съезде программы.

«Мы будем стремиться к реализации этих целей и задач. Механизмов достаточно много, как и у партии, представленной в Государственной думе, так и представленной в региональных парламентах, и просто как политической силы, которая сформирована уже более 20 лет назад и продолжает планировать свое будущее, исходя из того, что она уже есть», — заявил Бабаков.

Прежде всего, «Справедливая Россия» сосредоточится на инициативах, связанных с социальной сферой, продолжил зампред партии.

«Но ключевым моментом я хотел бы назвать готовность нашу предложить к обсуждению всеми политическими силами такой экономической модели, которая изменила бы отношение к самой социальной сфере и к ее финансированию на сегодняшний день», — сообщил Бабаков.

Особенности выборов

Выборы проходили в период проведения военной операции, и в них впервые приняли участие жители новых регионов, напомнил Бабаков.

«Что бы ни делали наши недруги, мы живем, исходя из собственного понимания суверенитета. Мы организуем выборы не в связи с чем-то, а в связи с тем, что это требует закон. Мы не ориентируемся на угрозы, которые физически, информационно направляются в адрес России. Мы живем жизнью, которую сами определи для себя, и эта жизнь характеризуется сегодня особым уровнем доверия не только к президенту, но и всей вертикали власти. Консолидация общества — это проявлено и подтверждается количеством проголосовавших», — заявил он.