Никакие новые санкции не смогут остановить развитие КНДР и помешать ей защищать свои ключевые интересы, заявил северокорейский МИД. Так Пхеньян отреагировал на доклад о десятках тысяч граждан страны, работающих преимущественно в России и Китае, передает Reuters.

Представитель МИД КНДР заявил, что Пхеньян не потерпит попыток «враждебных сил» ограничить его сотрудничество с другими государствами. Многостороннюю группу по мониторингу санкций (MSMT) в Северной Корее обвинили в фабрикации материалов, призванных представить «нормальное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество» как незаконную деятельность.

Поводом стал опубликованный 16 сентября доклад о северокорейских рабочих за рубежом. По оценке его авторов, в 17 государствах продолжают работать от 35,6 тыс. до 101,3 тыс. граждан КНДР. Почти все они находятся в России и Китае.

В Китае, как утверждается в документе, работают от 20 тыс. до 70 тыс. северокорейцев. В России к концу 2025 года могли находиться от 15 тыс. до 30 тыс. работников из КНДР. Они заняты в сельском хозяйстве, судостроении и обработке стали.

Общий доход Пхеньяна от труда граждан за рубежом в 2025 году группа оценила в $450—800 млн. По версии MSMT, власти КНДР изымают от 80% до 90% их заработка и направляют полученные средства в том числе на развитие ядерной и ракетной программ. Северная Корея эти обвинения отвергает.

Отправка северокорейских работников за границу запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН. Государства должны были репатриировать их до конца 2019 года. MSMT призвала страны вернуть оставшихся работников в КНДР и прекратить выдавать им новые разрешения на работу.