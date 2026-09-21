Сын супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, 27-летний Пресли Гербер, умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на официального представителя супругов Элли Дженкинс.

«Семья просит не нарушать их частную жизнь в это крайне тяжелое и болезненное время», — говорится в тексте сообщения.

Как следует из данных онлайн-реестра судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Гербер скончался в реабилитационном центре. Причина смерти не уточняется.

Как отмечает The Guardian, ранее Пресли Гербер неоднократно говорил о трудностях, которые он испытывал с психическим здоровьем, а также о длительной борьбе с зависимостью.

В августе его сестра, модель и актриса Кайя Гербер, рассказала в интервью журналу Vogue, что брат на протяжении десяти лет боролся с тягой к употреблению наркотиков.

Родившийся в 1999 году Пресли Гербер в 15 лет заключил контракт с агентством IMG Models, в 2016-м он дебютировал на подиуме. Сын Синди Кроуфорд сотрудничал с такими брендами, как Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Pepsi.

В 2019 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Гербера приговорили к трем годам условно и обязали пройти специальную программу для водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

В 2023 году в подкасте Studio 22 Гербер назвал работу над психическим здоровьем «огромной частью своей жизни». Он также делился подробностями о процессе восстановления в социальных сетях. В декабре 2025 года молодой человек написал о препаратах, которые принимал для лечения панических атак, однако позднее удалил эту публикацию.