Житель китайской провинции Чжэцзян подал в суд на разработчика чат-бота Doubao, который предложил дату похорон его матери, а затем сам назвал этот день неблагоприятным. Подготовить документы для разбирательства истцу помог тот же бот, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ши из уезда Цзяшань потерял мать в апреле. Как младшему из пяти детей, ему предстояло выбрать дату погребения с учетом местных традиций.

Сначала семья обратилась к специалисту по фэншуй, который предложил провести похороны 20 апреля. Ши засомневался, этот день был четвертым после смерти матери, а в некоторых местных традициях четные даты считаются неблагоприятными для погребения.

Тогда мужчина решил перепроверить расчеты с помощью Doubao. Чат-бот рекомендовал похоронить женщину 19 апреля, а перед процессией сжечь бумажные изображения лошади и денег. Согласно традиционным представлениям, такие подношения должны обеспечить умершего необходимыми вещами в загробном мире.

Позднее Ши снова обратился к системе и получил противоречащий первому ответ: 19 апреля также оказалось неблагоприятным днем. К этому времени мужчина уже сообщил родственникам дату церемонии и решил не менять планы.

Вскоре после похорон один из членов семьи серьезно пострадал в автомобильной аварии. Некоторые родственники связали произошедшее с датой погребения и обвинили Ши в нарушении семейного фэншуй. По словам мужчины, рекомендации чат-бота привели к конфликтам между близкими.

Ши потребовал от компании Beijing Chuntian Zhiyun Technology, которая управляет Doubao, публичных извинений и компенсации. Размер выплаты он не раскрыл. Местный суд уже рассмотрел доводы сторон, однако разбирательство продолжается.

Компания заявила, что ответы системы носят справочный характер и не являются профессиональными рекомендациями. Соответствующее предупреждение содержится в пользовательском соглашении. Ши считает, что эти условия перекладывают чрезмерную ответственность на пользователей, а разработчик недостаточно предупреждает о возможных ошибках и не проверяет источники ответов.

При подготовке искового заявления мужчина снова воспользовался Doubao: чат-бот помог ему составить юридические документы и разобраться в порядке обращения в суд.