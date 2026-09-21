Президент США Дональд Трамп заявил, что выбирает между соглашением с Тегераном, дальнейшим экономическим давлением и военной эскалацией. Об этом он рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом Fox News Треем Йингстом.

По словам журналиста, американский президент находится «в режиме принятия решения» по Ирану и ожидает «очень больших событий» в ближайшем будущем.

Трамп перечислил три возможных сценария: заключить соглашение с Тегераном, позволить Ирану «сгнить экономически» либо уничтожить страну.

«Вопрос в том, если и когда мне взорвать всю страну. Им лучше вести себя хорошо», — заявил президент США.

При этом Трамп не исключил переговоров. Он сообщил о готовности встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны пока не подтвердили подготовку такой встречи.

Таким образом, американский лидер представил военный удар как один из рассматриваемых вариантов, а не как уже принятое решение. Белый дом также не объявлял о начале новой операции против Ирана.

Заявление прозвучало на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Иранские военные предупредили, что ответят на возможные удары по американским объектам и союзникам Вашингтона в регионе. Тегеран также отказался полностью восстановить судоходство через Ормузский пролив до выполнения своих условий.

Конфликт продолжается с 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Боевые действия и ограничения судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы привели к перебоям на энергетическом рынке. Ситуация дополнительно осложнилась после атак поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию.