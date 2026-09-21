Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции против Международного уголовного суда (МУС) как организации, сообщает Reuters. Ограничения могут запретить американским гражданам и компаниям любые финансовые операции с судом без специальной лицензии.

Пакет санкций уже разработан, рассказали агентству источники, знакомые с обсуждением. Однако администрация пока не определила дату его объявления. Один из вариантов предполагает введение ограничений во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Санкции против МУС как юридического лица станут новым этапом конфликта Вашингтона с судом. Ранее Соединенные Штаты вводили ограничения против отдельных прокуроров и судей, включая председателя МУС Томоко Аканэ.

В случае принятия нового пакета американским банкам, компаниям и гражданам запретят проводить операции с судом без разрешения властей США. Ограничения могут затронуть выплату зарплат, банковское обслуживание, страхование, информационные системы и работу внешних подрядчиков МУС.

Reuters отмечает, что санкции способны повлиять и на компании за пределами США. Международные банки и поставщики услуг могут отказаться от сотрудничества с судом из-за зависимости от долларовых расчетов и американской финансовой системы.

Администрация Трампа добивается прекращения преследования израильских должностных лиц, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. МУС выдал ордера на их арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности в секторе Газа. Вашингтон также выступает против расследования действий американских военных в Афганистане.

США и Израиль не участвуют в Римском статуте и не признают юрисдикцию МУС в отношении своих граждан. Россия также не признает полномочия суда. В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, который Москва назвала юридически ничтожным.

Международный уголовный суд работает в Гааге с 2002 года. Он рассматривает дела о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, если национальные судебные системы не могут или не хотят проводить расследование.