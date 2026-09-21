Приходской совет английской деревни Пиддингтон в графстве Оксфордшир намерен официально попросить о вхождении в состав США, если британские власти не откажутся от планов разместить просителей убежища на военной базе по соседству. Об этом председатель совета Тим Макнэлли сообщил Newsweek.

По его словам, деревня рассчитывает заручиться «поддержкой Соединенных Штатов, чтобы стать их 51-м штатом». Письмо Дональду Трампу уже написано, досье с изложением аргументов отправлено в американское посольство.

«Мы знаем, что разговоры об этом с [президентом] Трампом велись», — добавил Макнэлли.

Однако его коллега по совету Майкл Никсон уточнил, что на деле «прямых переговоров» с американским правительством еще не было.

«Зато мы получили огромную, просто огромную поддержку из США — от простых людей. Мне лично писали со всей Америки: “Мы были бы рады вас принять”», — рассказал он.

Член совета Джо Маршалл в разговоре с изданием провел историческую параллель.

«Америка через это уже проходила. У нее были и независимость, и гражданская война, а мы, думаю, только в начале своей. Мы покажем американцам, что платим налоги, не имея представительства, — ровно так, как сами они чувствовали себя 250 лет назад», — сказал он.

Трампа Маршалл назвал человеком с «моральным компасом», который «спрашивает с нашего правительства, когда что-то ему не нравится». Newsweek напоминает, что американский лидер неоднократно рассуждал о расширении территории страны, упоминая Канаду, Гренландию и Панамский канал.

О референдуме

Поводом для заявления властей стал план МВД Великобритании разместить до 1256 мужчин, ищущих убежища, на базе Минобороны в Бистере — она примыкает к деревенскому спортивному полю. О намерении министерства приходской совет узнал в конце июня, а ответил 4 июля: дату выбрали специально, в годовщину провозглашения независимости США. Тогда жителей спросили, стоит ли проводить полноценный референдум об отделении, и идея прошла с большим перевесом.

Само голосование состоялось во вторник, 15 сентября, результат объявили на следующее утро у сельского клуба. Из 312 бюллетеней 285 оказались за выход из состава Великобритании и «самоопределение», 26 — против, один испорчен. Явка составила 91,8% при населении около 350 человек. Однако стоит учитывать, что юридической силы у плебисцита нет.

«Мы — Пиддингтон, деревня, которая рычит», — объявила результат заместитель председателя совета Сюзанна Парден.

Макнэлли назвал произошедшее «примером работающей демократии»: «Мы вошли в этот зал аутсайдерами, с дерзкой идеей. И передали сигнал всему миру».

Чего опасаются жители

Своим главным мотивом приходской совет называет заботу о безопасности граждан.

«Как женщина и от лица женщин этой деревни скажу: нам действительно страшно. Центр для просителей убежища будет прямо у детского игрового поля. Там собираются разместить 1250 мужчин, и мы о них ничего не знаем. Они будут свободно передвигаться», — заявила Парден.

Более 130 жительниц Пиддингтона написали всем женщинам — членам парламента, что их «безопасность, защищенность и свободы окажутся под угрозой».

Маршалл добавил, что треть деревни — пожилые люди, еще треть — семьи с маленькими детьми, а привычка не закрывать окна теперь, по его мнению, уйдет в прошлое.

Заявку на переоборудование базы правительство подало в срочном порядке — по процедуре, которая позволяет обойти местное планирование для проектов государственной значимости. Общественные консультации завершились 17 сентября. Лидер совета графства Оксфордшир Тим Бирдер считает площадку неподходящей «ни для местных жителей, ни для самих просителей убежища, ни для налогоплательщика». В 2005 году эту же базу уже пытались отдать под центр размещения, но тогда лейбористы от идеи отказались.

Реакция Лондона

Отказываться от своего решения правительство не собирается. «Мы не будем менять планы, но мы слушаем. Мы слышим явное недовольство жителей Пиддингтона», — сказала в эфире Радио 4 Би-би-си министр культуры Лиза Нэнди. Альтернативой, по ее словам, было бы переложить нагрузку на те общины, которые и так приняли больше всех, — это она считает глубоко несправедливым.

Премьер-министр Энди Бернем сослался на статистику: «Единственное, что можно сделать, — снизить число пересечений. И оно значительно снизилось, сейчас это минимум за семь лет». По данным Обсерватории миграции Оксфордского университета, за год, завершившийся 9 сентября 2026 года, на лодках в Великобританию прибыли 27,9 тыс. человек — меньше, чем годом ранее.

В МВД сообщили Newsweek, что «понимают силу чувств в Пиддингтоне» и работают над более справедливым распределением мест размещения по стране. Там добавили, что с момента выборов сэкономили на этом миллиард фунтов, закрывают все гостиницы, где жили просители убежища, и переводят их в другие помещения, включая бывшие военные объекты.

Единодушия в самой деревне нет. Рейчел Марш, одна из 26 проголосовавших против, ранее назвала кампанию в разговоре с The Guardian «пиар-трюком» и «чистым театром».