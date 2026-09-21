Левая партия впервые победила на выборах в Палату депутатов Берлина, набрав, по предварительным итогам, 25,7% голосов. Ее кандидат Элиф Эралп пообещала добиваться передачи крупных частных жилищных компаний под контроль города, сообщает Reuters.

Die Linke более чем удвоила результат выборов 2023 года, когда получила 12,2%, и показала лучший результат в своей истории в немецкой столице. Возглавляющая список 45-летняя Эралп теперь может стать первой представительницей партии на посту правящего бургомистра Берлина.

Правящий Христианско-демократический союз занял второе место с 18,8%, потеряв почти десять процентных пунктов. «Альтернатива для Германии» получила 16,3%, «Зеленые» — 14,3%, а Социал-демократическая партия Германии — 12,1%. Для берлинской СДПГ этот результат стал худшим в истории.

Союз Сары Вагенкнехт набрал 4,7% и не преодолел пятипроцентный барьер. Свободная демократическая партия получила 2,5% и также осталась за пределами регионального парламента.

Главной темой кампании Die Linke стал жилищный кризис. Арендная плата в Берлине почти удвоилась с 2014 года, а к 2040-му городу потребуется еще около 211 тыс. квартир. Партия выступает за ограничение стоимости аренды, расширение социального строительства и перевод крупных жилищных портфелей в общественную собственность.

Речь может идти примерно о 220 тыс. квартир, принадлежащих компаниям, которые владеют более чем тремя тысячами объектов каждая. Стоимость их перехода под контроль города оценивается примерно в €20 млрд.

На референдуме 2021 года эту инициативу поддержали около 58% участников голосования, однако его итоги не имели обязательной силы. Предыдущие власти Берлина программу не реализовали. Согласно более свежим опросам, уровень ее поддержки снизился примерно до 37%.

Эралп признала, что передача жилья городу потребует времени. Реализация обещания также будет зависеть от состава будущей коалиции. Die Linke намерена начать переговоры с «Зелеными» и СДПГ, однако социал-демократы выступают против национализации крупных жилищных компаний.

Теоретически правительство также может сформировать ХДС вместе с СДПГ и «Зелеными». Партии исключают сотрудничество с АдГ, поэтому первое место Die Linke еще не гарантирует Эралп должность правящего бургомистра.