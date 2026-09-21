Президент США Дональд Трамп отложил удары по объектам хуситов в Йемене, когда американское командование уже утвердило список целей, а военнослужащие загружали бомбы на самолеты. Операция была готова начаться, однако ее остановили в последний момент, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В течение двух недель Саудовская Аравия просила Вашингтон вмешаться в ее возобновившийся конфликт с поддерживаемыми Ираном хуситами. За день до ключевого разговора с Эр-Риядом Трамп сообщил советникам, что не поддерживает новые удары по Йемену.

Однако 17 сентября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман позвонил американскому президенту и вновь попросил его помочь остановить наступление хуситов. После разговора Трамп изменил решение и поручил Пентагону подготовить воздушную операцию.

К полудню 20 сентября президент снова передумал. Удары отменили или отложили на неопределенный срок, хотя самолеты и боеприпасы уже готовили к вылету. Белый дом отказался публично обсуждать ход принятия решения. Представитель администрации заявил лишь, что США связаны с Саудовской Аравией оборонным соглашением и продолжат защищать союзников.

Большинство ближайших советников Трампа выступали против открытия еще одного фронта. Американские вооруженные силы уже задействованы в продолжающейся войне с Ираном, а новая кампания в Йемене потребовала бы дополнительных самолетов, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Сам Трамп в разговоре с Fox News сказал, что находится в «режиме принятия решения». По его словам, Вашингтон поддерживает постоянный контакт с хуситами, которые после заключенного в 2025 году перемирия не атакуют американские корабли. Возобновление бомбардировок, предупреждают собеседники NYT, почти наверняка положит конец этой договоренности.

При этом хуситы вновь начали наносить удары по Саудовской Аравии, объявили блокаду ее судоходства в Красном море и захватили важные районы вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Дальнейшее наступление угрожает еще одному ключевому маршруту поставок нефти и газа — на фоне сохраняющейся нестабильности в Ормузском проливе.

Саудовская Аравия располагает серьезными рычагами давления на Вашингтон. В мае Эр-Рияд фактически сорвал план США по сопровождению нефтяных танкеров через Ормузский пролив, отказав американским военным в использовании саудовского воздушного пространства и баз.

Американские военные и дипломаты сомневаются, что ограниченная бомбардировка заставит хуситов отступить. Весной 2025 года США за 50 дней поразили более тысячи целей в Йемене и только за первый месяц израсходовали боеприпасов примерно на $1 млрд. Хуситы сбили несколько американских беспилотников и продолжили атаковать корабли.

После прекращения той кампании группировка восстановила значительную часть своего военного потенциала. По данным NYT, хуситы также используют искусственный интеллект при разработке новых типов ракет.