JPMorgan впервые с начала войны с Ираном не смог сформировать четкий базовый сценарий для нефтяного рынка. «Мы просто не знаем, как моделировать финал», — признали аналитики банка, передает Reuters.

В начале конфликта JPMorgan исходил из того, что администрация президента США Дональда Трампа не станет пересекать определенные экономические «красные линии», связанные с ростом цен на топливо и ускорением инфляции. Спустя шесть месяцев многие из этих рубежей оказались пройдены, однако возможная стратегия завершения войны стала еще менее понятной, говорится в обзоре банка.

На момент публикации исследования стоимость нефти превышала $100 за баррель. Бензин в США подорожал в среднем до $4,37 за галлон, а дизель — до рекордных $6,31. При этом американские власти продолжают называть перебои с поставками временными.

По расчетам JPMorgan, справедливая стоимость Brent в сентябре составляла около $90 за баррель, тогда как на рынке нефть торговалась примерно по $106. Такая разница указывает, что трейдеры закладывают в цены риск новых перебоев — сверх уже потерянных из-за войны примерно 10 млн баррелей поставок в сутки.

С начала конфликта мировые запасы нефти и нефтепродуктов сократились приблизительно на 555 млн баррелей. От еще более резкого скачка цен рынок пока удерживает снижение спроса: он оказался на 4,4 млн баррелей в сутки ниже прошлогоднего уровня.

Запасы в Китае, Европе, Японии и Южной Корее пока позволяют сдерживать котировки, считают в JPMorgan. Однако этот резерв будет сокращаться, если перебои на Ближнем Востоке сохранятся. Среди дополнительных угроз аналитики называют ситуацию у Баб-эль-Мандебского пролива, возможные атаки на экспортные маршруты Саудовской Аравии и повреждение нефтеперерабатывающей инфраструктуры России.

Глава Chevron Майк Уирт также предупредил, что механизмы, ранее смягчавшие дефицит и рост цен, в значительной степени исчерпаны.

«Хотелось бы сказать, что я вижу причины для улучшения ситуации, но сейчас их трудно найти», — заявил он на энергетической конференции в Остине.

The Wall Street Journal назвала происходящее «великим топливным кризисом». Это формулировка издания, а не прямая цитата Уирта.