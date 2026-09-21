На выборах в Госдуму нового, 9-го созыва «Единая Россия» получает рекордное число мест за всю свою историю. После обработки более 95% протоколов ЕР набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%. Таковы данные на сайте Центризбиркома. У «Справедливой России» пока 4,96% — это ниже проходного барьера в 5%.

Кандидаты от «ЕР» также лидируют в 208 из 225 одномандатных округов. Представители КПРФ побеждают в пяти округах, справороссы и самовыдвиженцы — в четырех. В двух округах первые места заняли кандидаты от ЛДПР, еще в одном — от партии «Родина».

По одномандатным округам избирается половина состава Госдумы (225 депутатов). Еще 225 мандатов партии получают по итогам выборов по федеральным партийным спискам.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что у «ЕР» будет, предварительно, 355 мест — это больше, чем предыдущий максимум в 343 места по итогам выборов 2016 года. КПРФ получит 40 депутатских мест, ЛДПР — 25, а «Новые люди» — 20.

По словам Памфиловой, у «Справедливой России» сохраняется «большой шанс» преодолеть барьер, пока же партия получает четыре места. Еще один мандат, предварительно, будет у партии «Родина».

Явка на выборах превысила 59%.

Партия «Яблоко» проходит в думу Новгородской области с результатом 6,2% после обработки 96,86% бюллетеней. Это единственный регион, где партию допустили до выборов. Местное отделение уточнило, что партию поддержали более 12 тыс. избирателей, и сообщило, что сформирует фракцию. У новгородского «Яблока» шестое место после «Единой России» (38,37%), КПРФ (14,54%), ЛДПР (12,01%), «Новых людей» (9,87%) и «Справедливой России» (7,70%). Проходной барьер в регионе также преодолела «Партия пенсионеров» (5,55%).

Выборы глав регионов

На выборах глав регионов побеждают все действующие или временно исполняющие обязанности руководители. Все, кроме губернатора Ульяновской области Алексея Русских, выдвинутого КПРФ, были кандидатами, поддержанными или выдвинутыми «Единой Россией».

Предварительные результаты ЦИК таковы:

врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев — 65,97% голосов после обработки 100% протоколов;

врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук — 68,69% (76,05% протоколов);

врио главы Тверской области Виталий Королев — 69,69% голосов (97% протоколов);

Глава Мордовии Артем Здунов — 77,94% (99% протоколов);

глава Чечни Рамзан Кадыров — 99,85% голосов (100% протоколов).

губернатор Пензенской области Олег Мельниченко — 70,89% голосов;

глава Тувы Владислав Ховалыг — 90,95% голосов (100% протоколов);

губернатор Ульяновской области Алексей Русских — 76,65% (97,04% протоколов).

Как прошли выборы

Голосование длилось три дня с 18 по 20 сентября. Помимо кандидатов в Госдуму, избирались кандидаты в заксобрания 39 регионов, а также проходили выборы глав субъектов — прямым голосованием в 8 регионах и путем избрания региональными парламентами — в трех субъектах.

Впервые в выборах участвовали жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В предвыборные списки по федеральному избирательному округу было включено 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Параллельно прошли выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в восьми регионах — прямые, в трех — путем избрания региональными парламентами.