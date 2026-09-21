Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости республики. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника Республики Армения — Дня независимости. Желаю Вам здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу — благополучия и процветания», ― говорится в послании Путина.

На сайте Кремля телеграмма не опубликована.

Пашиняна также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он пожелал армянскому коллеге крепкого здоровья и благополучия, а гражданам Армении — счастья и процветания.

«Убежден, что развитие конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях на основе взаимного уважения в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Армения», — говорится в поздравлении Мишустина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании Пашиняну отметил ценность «проверенных временем дружественных связей» на фоне серьезных вызовов.

«Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства», — говорится в поздравлении.

На сайте премьера Армении также опубликованы телеграммы от госсекретаря США Марко Рубио, премьера Госсовета КНР Ли Цяна, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидеров Таджикистана и Туркменистана, премьер-министра Таиланда и президента Бангладеш.

Марко Рубио отметил прогресс, достигнутый Арменией на пути «к более мирному, процветающему и демократическому будущему». Он добавил, что США рассчитывают на продвижение проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), укрепление экономических связей и стимулирование американских инвестиций.

«Рассчитываем на дальнейшее углубление партнерства между нашими двумя странами в ближайшие годы», — говорится в послании госсекретаря.

В 2026 году Армения отмечает 35-летие провозглашения независимости. 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости республики. На референдуме 21 сентября 1991 года выход Армении из состава СССР поддержали 99,51% проголосовавших.

Пересмотр отношений с Россией

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и России не могут быть прежними независимо от того, кто будет находиться у власти. При этом он отметил, что Ереван не хочет разрыва связей с Москвой и намерен их углублять, но «в новой среде и на новых условиях».

«Чтобы отношения остались без изменений, нужно, чтобы Армения снова была вовлечена в конфликт. Пока Армения находится в атмосфере мира, армяно-российские отношения не могут быть прежними», — сказал премьер республики.

По его словам, стратегия Еревана состоит в том, чтобы не бороться и не спорить с Россией, а «спокойно, последовательно представлять свои позиции, которые должны быть легитимными».

В начале сентября, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Пашинян рассказал о совместной идее провести «инвентаризацию» двусторонних отношений.

Путин на встрече с Пашиняном подчеркнул, что развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией отвечает интересам России и армянского народа. При этом он призвал армянского премьера как можно быстрее выбрать между членством в ЕС и ЕАЭС.