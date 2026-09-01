России надо понять, как дальше развивать свои отношения с Арменией, поэтому чем быстрее республика сделает выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), тем лучше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кыргызстане.

Эта встреча двух лидеров стала первой после апрельских переговоров в Кремле и июньских парламентских выборов в Армении.

Путин отметил, что Россия является основным экономическим партнером Армении с долей около 30%. Товарооборот между странами с начала года составил $2,5 млрд. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет республики и укрепляют ее энергетическую безопасность, продолжил президент.

Он добавил, что Москва и Ереван неоднократно обсуждали вопрос о намерении Армении присоединиться к ЕС. Путин назвал это законным правом Еревана, однако отметил, что ситуация «создает сложности» для пребывания Армении в ЕАЭС, грозит стране «обнулением преимуществ» на рынке и разрывом налаженных торговых цепочек.

Путин привел данные, согласно которым ВВП Армении за время членства в ЕАЭС вырос почти втрое — до 29,2 млрд рублей, а экспорт в страны союза — в 10 раз.

«Конечно, за выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Но при этом, как мы и говорили, важно сугубо объективно, на основе реалий, подойти к принятию соответствующих шагов», — сказал он.

Путин заверил, что Москва с уважением отнесется к любому выбору народа Армении, но призвал определиться «как можно быстрее», поскольку России нужно скорректировать свою торгово-экономическую политику в соответствии с возможными решениями.

Российский лидер предупредил Пашиняна, что с представителями ЕС сложно договориться о компромиссах по некоторым вопросам, поскольку они «достаточно жесткие и упертые переговорщики».

Президент отметил, что развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией отвечает «коренным интересам» России и армянского народа. Путин также упомянул совместные российско-армянские проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, горной добычи, мирного атома, транспорта и цифровой экономики.

Пашинян: время для референдума «не созрело»

Никол Пашинян на встрече с Путиным заявил, что Армения заинтересована в развитии и углублении отношений с Россией. При этом он отметил, что в последние годы ситуация в регионе изменилась, и предложил посмотреть на двусторонние отношения «свежим взглядом».

Он отметил, что, помимо прибыльных российских компаний в Армении работают и неприбыльные, что является проблемой для обеих стран.

Говоря о членстве в ЕАЭС и одновременном стремлении в ЕС, Пашинян подчеркнул, что Ереван не нарушает никаких обязательств перед партнерами. Согласно договору, страну-участницу ЕАЭС нельзя отстранить от членства в организации, отметил армянский премьер.

Если же государство само решило выйти из союза, оно должно проинформировать об этом партнеров, сказал Пашинян.

При обсуждении этого вопроса между армянским премьером и российским лидером возник спор. Путин повторил, что принятие закона о начале вступления в другую экономическую организацию «по факту означает заявление о выходе» из ЕАЭС, потому что пребывание в обеих несовместимо.

Пашинян ответил, что время для конкретного выбора «на данный момент не созрело».

«Это не сейчас нам нужно. Потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. <…> Когда эта альтернатива будет создана, ― если она будет создана, ― тогда мы сделаем выбор с помощью референдума или без него», — заявил глава армянского правительства.

Путин согласился, что «всегда должен быть у народа выбор».