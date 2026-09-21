ЛДПР укрепила свой ядерный электорат и приобрела новый, заявил лидер партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент RTVI.

«Для нас это первые выборы, которые мы прошли без [основателя ЛДПР] Владимира Вольфовича Жириновского. И мы увеличили свой результат хоть и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 годом, когда Владимир Вольфович вел избирательную компанию и являлся ее главным координатором», — заявил Слуцкий.

По его словам, кампания стала знаковой для ЛДПР, которая «укрепилась внутри себя» и «перезагрузились в связи с требованиями сегодняшнего дня».

«Мы продемонстрировали то, что партия занимает в политической архитектуре страны устойчивую нишу. Мы укрепили свой, как говорится, ядерный электорат и приросли новым электоратом», — подчеркнул он.

Рост представительства в регионах

По словам Слуцкого, кандидаты от ЛДПР «выступили серьезно и здорово» как на выборах в Госдуму, так и на выборах губернаторов и в законодательные собрания регионов. Он также сообщил, что в административных центрах субъектов партия увеличила свое представительство на 30% по сравнению с результатом 2021 года.

В частности, впервые депутаты от ЛДПР избраны в Чечне, заявил Слуцкий. Вторые места представители партии заняли в шести регионах (Приморский край, Астраханская область, ХМАО, Тюменская область, Чукотка, Кировская область), а также в крупных столицах национальных регионов — Уфе и в Саранске.

«В подавляющем большинстве регионов ЛДПР вошла в тройку лидеров по рейтингам. Серьезный результат», — привел данные Слуцкий.

Посты и состав в Госдуме

По словам Слуцкого, вице-спикером Госдумы от ЛДПР станет замруководителя аппарата партии Мария Воропаева. Таким образом, она сменит в этой должности Бориса Чернышева.

Слуцкий также сообщил, что пока не разговаривал с побеждающим по одномандатному округу кандидатом от партии «Родина» Алексеем Журавлевым на предмет его присоединения к фракции ЛДПР в Госдуме, как это было в палате парламента восьмого созыва.

«Фракция в ближайшее время соберется, и тогда мы сможем вам точно ответить на этот вопрос», — сказал Слуцкий.

Оценка избирательной кампании

Слуцкий обратил внимание на то, что «была серьезная явка».

«Страна консолидирована плечом к плечу. Страна сегодня переживает момент истины, главный в своей новейшей истории. От того, как пройдет нынешний год, от нашей и выборной компании, в том числе зависит политическая архитектура страны, зависит то, что дальше будет со страной, со всем русским миром», — заявил он.