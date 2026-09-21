Минобороны Сирии выясняет причины серии взрывов на складе боеприпасов в провинции Алеппо, сообщили телеканалу Al-Ikhbariya в оборонном ведомстве.

Ранее в соцсетях распространились кадры серии мощных взрывов на складе боеприпасов к югу от Алеппо в ночь на 21 сентября.

«Соответствующие службы Минобороны выясняют причины взрывов на нескольких военных объектах, последний произошел на складе близ поселка Аль-Эйс к югу от Алеппо», — заявили в сирийском оборонном ведомстве.

По меньшей мере четыре человека пострадали, на месте работают спасательные бригады, сообщило местное МЧС.