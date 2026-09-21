В Кремле категорически не согласны с заявлением кандидата в президенты Франции, сопредседателя правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая назвала «враждебным актом» передачу российских активов Auchan и других европейских компаний под временное управление. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с этим заявлением. Россия не угрожает ни Франции, ни одному государству в Европе. Об этом неоднократно говорил президент Путин. Мы не имеем никаких споров ни с кем из европейских государств, которые могли бы быть причиной каких-либо серьезных разногласий», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия не представляет никакой угрозы и никого не шантажирует, поэтому Москва не приемлет подобных заявлений в свой адрес.

17 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление малоизвестной компании «Л.Е.В. Менеджмент» активов французского ретейлера «Ашан» (Auchan), швейцарского производителя продуктов питания Nestlé, логистического оператора FM Logistic и сети строительных гипермаркетов «Лемана Про» (бывшая Leroy Merlin).

Песков объяснил решение тем, что эти компании происходят из недружественных стран, принимающих участие в военных действиях против России. «Л.Е.В. Менеджмент» была выбрана временным управляющим, поскольку, по словам Пескова, «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».

После выхода указа Путина лидеры «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордан Барделла выпустили заявление, в котором назвали решение российских властей «враждебным актом против интересов Франции и стран Европы».