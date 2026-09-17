Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления в российских активах компаний Auchan («Ашан») и Nestlé. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, под временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» перешли 99,99858% долей в уставном капитале ООО «Ашан», принадлежавших французской структуре Sogepar, а также 0,00142% долей ООО «Ашан», находившихся у нидерландской компании Meelakker B.V.

В список также попали компании «Нестле Россия» и «Нестле Кубань», три компании французского логистического оператора FM Logistic, восемь юрлиц Batilogistic и ООО «Энжэ Строй», принадлежащее французской NG Concept.

Кроме того, Путин передал во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» 99,993% долей в уставном капитале ООО «Ле Монлид», принадлежащих зарегистрированному в ОАЭ холдингу Scenari Holding LP, и долю в 0,007%, принадлежащую французской группе Adeo. «Ле Монлид» — это юрлицо сети строительных гипермаркетов «Лемана ПРО» (ранее ― Leroy Merlin).

Согласно данным Rusprofile, АО «Л.Е.В. Менеджмент» зарегистрировано 16 октября 2024 года в Москве и действует в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. 10 сентября 2026 года гендиректором был назначен Андрей Краюшкин. У компании нет офисов и представительств, в ней числится один сотрудник. В 2025 году выручка «Л.Е.В. Менеджмент» составила 0 рублей при чистом убытке 15 тыс. рублей.

В августе «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что ввести временное управление в пяти российских структурах компании Nestlé Путина просила малоизвестная на рынке компания «КС Логистика». Обращение было мотивировано тем, что Nestlé не собирается расширять мощности, а экспорт произведенных в России товаров прекращен.

Временное управление в России регулируется указом президента № 302 от апреля 2023 года. Согласно этому механизму, иностранный владелец формально сохраняет право собственности, но теряет возможность самостоятельно руководить российской компанией. Временное управление вводится на неопределенный срок, решение о его отмене принимает глава государства.

Ранее по аналогичной схеме под временное управление попадали российские активы Danone и Carlsberg («Балтика»), что впоследствии привело к смене собственников.