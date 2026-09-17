Президент США Дональд Трамп, вероятно, подпишет законопроект об «адских» санкциях против России и стран, покупающих ее нефть и газ, но это не повлечет радикальных изменений. Такое мнение высказал KP.RU американист Малек Дудаков.

Этот закон расширяет полномочия Трампа по введению торговых пошлин, но страны-импортеры российских энергоносителей будут игнорировать американские угрозы, убежден эксперт.

Он пояснил, что большинство крупных экспортеров сейчас фактически отрезаны от рынка из-за ситуации на Ближнем Востоке, но Россия по-прежнему готова обеспечивать поставки.

«Даже при риске получить 100% пошлины, российские энергоресурсы все равно будут покупать по любым ценам. Так что здесь много шума из ничего», — заявил Дудаков.

Он обратил внимание, что проект «адских санкций» обсуждался полтора года. При этом Трампу новые законопроекты не нужны — он и так уполномочен вводить новые ограничения в рамках санкционной политики.

Американист заключил, что даже если Трамп подпишет документ, он едва ли будет активно пользоваться расширенными возможностями.

Представитель Белого дома сообщил The Wall Street Journal, что президент планирует подписать законопроект. Осведомленные источники рассказали, что администрация Трампа все это время подстегивала руководство республиканцев в Палате представителей Конгресса, чтобы ускорить принятие документа.

Портал Politico также написал, что после успешного прохождения законопроекта через обе палаты Конгресса он «гарантированно» будет подписан Трампом.

В Кремле расценили принятие документа как «недружественные действия». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что введение Вашингтоном дополнительных санкций «определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине».

Индия и Китай, которым могут грозить «вторичные санкции» из-за покупки российских нефти и газа, дали понять Соединенным Штатам, что продолжат действовать так, как считают нужным, исходя из своих экономических и торговых интересов.