В Кремле расценивают принятие Конгрессом США законопроекта сенатора Линдси Грэма* об «адских санкциях» против России как «недружественные действия». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков (цитата по аудиозаписи в канале «Вы слушали»).

Со своей стороны, Китай, который может стать объектом «вторичных санкций» США из-за покупки российских энергоресурсов, заявил о неприемлемости подобного одностороннего принуждения и назвал такое давление незаконным. Это следует из комментария представителя МИД КНР Го Цзякуня, опубликованного на сайте ведомства.

Отвечая на вопросы журналистов 17 сентября, Го Цзякунь подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество Китая с различными странами «не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству или принуждению».

«Мы последовательно выступаем против незаконных односторонних санкций и управления длинной рукой [экстерриториальной юрисдикции], не имеющего оснований в международном праве и не санкционированного СБ ООН», — указал представитель китайского МИД.

Индия, другой ключевой покупатель российских нефти и газа, тоже отреагировала на принятие санкционного пакета американским Конгрессом. МИД страны заявил, что продолжит обеспечивать свою энергобезопасность, исходя из собственных торговых и экономических интересов.

Законопроект, который сам Линдси Грэм* называл «адским» («bill from hell»), в августе был принят Сенатом США, а 16 сентября — Палатой представителей. Документ среди прочего позволяет американскому президенту вводить пошлины в размере до 100% на третьи страны, покупающие российские нефть и газ. Теперь законопроект направлен на подпись главе Белого дома Дональду Трампу.

Грэм* продвигал законопроект с 2025 года, но не дожил до начала его рассмотрения. Он умер 11 июля в 71 год и только в день его похорон 28 июля документ начали рассматривать в Сенате. Законопроект долго не выносили на обсуждение из-за сопротивления Трампа.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов