Палата представителей США вслед за Сенатом одобрила масштабный пакет санкций против России. Законопроект позволяет президенту вводить пошлины до 100% на товары из стран, закупающих российские нефть и газ, а также предусматривает новые ограничения против энергетики, оборонного сектора и «теневого флота», сообщает Reuters.

Документ получил название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 — в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который продвигал инициативу с 2025 года. Палата представителей поддержала законопроект 262 голосами против 159. Официальные данные голосования опубликованы аппаратом палаты.

Ранее пакет прошел обсуждение в Сенате. Теперь документ направлен Дональду Трампу на подпись. Автоматического введения стопроцентных пошлин это не означает: закон сначала должен вступить в силу, и только потом президент сможет применять тарифы в тех случаях, которые тот описывает.

Одна из самых жестких частей документа касается крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Президент сможет повысить пошлины на импорт товаров из таких стран до 100%. В американской и индийской прессе среди наиболее уязвимых государств прежде всего называют Китай и Индию. Закон также предусматривает пересмотр круга стран, подпадающих под тарифный механизм.

Отдельный блок направлен против российских банков, энергетических и оборонных структур, лиц, связанных с российскими властями, и судов, которые Вашингтон относит к так называемому теневому флоту. Le Monde отмечает, что на уровне американского законодательства этот флот впервые становится отдельной целью столь крупного санкционного пакета.

При этом законопроект оставляет Белому дому значительную свободу действий. Именно широкие полномочия президента по введению и отмене тарифов стали одной из причин критики документа в Конгрессе. Часть законодателей опасается, что новые пошлины могут ударить не только по России и покупателям ее энергоресурсов, но и по американским импортерам и потребителям.