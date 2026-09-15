Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект о новых санкциях против России. Далее документ будут рассматривать во всей палате. Законопроект даст президенту Дональду Трампу право вводить тарифы до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа, сообщает Reuters. Ранее документ поддержал Сенат.

Законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, направлен не только против российских структур, но и против стран, продолжающих закупать значительные объемы российских энергоресурсов. В первую очередь потенциальные меры могут затронуть Китай и Индию — крупнейших покупателей российской нефти.

Документ также предусматривает санкции против российских чиновников, банков, финансовых организаций, энергетических проектов и судов, которые Вашингтон связывает с обходом действующих ограничений. Кроме того, он продлевает ряд санкционных мер против Ирана.

При этом Белый дом сохраняет значительную свободу действий. Президент сможет отказаться от применения отдельных санкций или тарифов, если сочтет это соответствующим национальным интересам США. Эта норма стала одной из причин критики документа со стороны части демократов и американского бизнеса.

Торговые объединения США ранее предупреждали, что новые тарифные полномочия могут увеличить расходы американских импортеров и потребителей. Сторонники законопроекта считают его дополнительным инструментом давления на Москву и способом сократить доходы России от экспорта энергоресурсов.

Белый дом ранее поддержал законопроект, заявив, что он расширит возможности Трампа для давления на Россию в рамках переговоров по украинскому конфликту.