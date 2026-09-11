Канада ввела санкции против восьми человек, включая главу МЧС Александра Куренкова, руководителя Росмолодежи Григория Гурова и председателя правления «Движения первых», участника СВО Артура Орлова. Соответствующие поправки к Положению об особых экономических мерах в отношении России размещены на сайте МИД страны.

В перечень также вошли руководитель совета регионального отделения «Движения первых» Денис Чернобай, советник аппарата детского омбудсмена Владимир Хромов и председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Кроме того, в список попали Александра Кульгина и Виталий Сук.

Индивидуальные основания для включения каждого из восьми человек в опубликованных поправках не раскрываются. В преамбуле Оттава объясняет ограничения своей оценкой действий России как «серьезного нарушения международного мира и безопасности», приведшего к международному кризису.

Включение в этот перечень предполагает блокировку активов в канадской юрисдикции. Находящимся в стране лицам и организациям, а также канадским гражданам и компаниям за рубежом запрещено проводить операции с имуществом фигурантов, предоставлять им средства и оказывать связанные с такими операциями финансовые услуги — за предусмотренными законодательством исключениями.

16 июня стало известно о расширении черного списка Канады в отношении семи физических и 34 юридических лица. Среди них оказались политолог Алексей Чадаев и возглавляемый им научно-производственный центр «Ушкуйник», Московская биржа, СПБ Биржа, Абсолют Банк, Земский банк, страховая компания «Согласие» и АО «Росатом Энерджи Проджектс».

Тот же пакет ограничений затронул также промышленные предприятия, разработчиков беспилотников и иностранные компании, связанные с судоходством, страхованием и финансовыми услугами. Кроме того, в документе перечислено более 120 судов, включая нефтяные танкеры, сухогрузы и газовозы. В их числе — СПГ-танкер «Алексей Косыгин» и бункеровщик «Дмитрий Менделеев».