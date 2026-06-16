Канада внесла в санкционные списки по России семь физических и 34 юридических лица, следует из документа на сайте МИД страны. Ранее 16 июня стало известно о расширении антироссийского «черного списка» Великобритании.

В канадский список физлиц вошли политолог Алексей Чадаев, а также Юрий Ваганов, известный под псевдонимом «Юра Унитаз».

Среди юридических лиц — Московская биржа, СПБ Биржа, Национальная товарная биржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, Санкт-Петербургская валютная биржа, а также Восточная биржа.

Кроме того, под ограничения попали Абсолют Банк и Земский банк, страховая компания «Согласие» и небанковская кредитная организация «Истина». В список также включены АО «Росатом Энерджи Проджектс» и научно-производственный центр «Ушкуйник», который возглавляет Чадаев.

Помимо этого, в реестр внесены шесть иностранных структур, предположительно причастных к обходу санкций, включая Nova Shipmanagement из (ОАЭ), Hung Phat Maritime Trading (из Вьетнама) и Maritime Mutual Insurance Association (из Новой Зеландии), а также Citrine Marine SPC, TengriCoin и Old Vector.

Под санкции Канады попали также компании, связанных с БПЛА, судоходством и промышленностью.

Отдельным блоком в список добавлены 120 судов так называемого «теневого флота» — преимущественно нефтяные танкеры, а также суда для перевозки нефтепродуктов, газа и генеральных грузов. Ограничительные меры вступили в силу в день регистрации документа.

В тот же день аналогичный шаг предприняла и Великобритания: Лондон расширил антироссийский санкционный список на 70 позиций. В него вошли 32 юридических и 11 физических лиц, а также 27 танкеров теневого флота, в том числе впервые — три СПГ-танкера.