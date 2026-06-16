Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 70 позиций. В него попали 32 юридических и 11 физических лиц, а также 27 танкеров так называемого «теневого флота», включая — впервые — три судна по перевозке сжиженного природного газа (СПГ). Полный перечень опубликован на портале правительства.

Ограничения введены, в частности, против компаний «Росгосстрах» и «Баланс страхование», против кредитно-финансовых организаций «Яндекс Банк», «Вайлдберриз Банк», «Еврофинанс Моснарбанк» и банк «Вятич».

Также в списке — 10 зарубежных организаций, которые Лондон подозревает в связях с Россией и получении выгоды от поддержки ее властей. Среди них четыре компании из Китая, три из Таиланда и по одной из Турции, Лаоса и Нигерии.

Из 27 танкеров, которые внесены в реестр, 24 перевозят нефть и три — «Меркурий», «Луч» и «Космос» — транспортируют СПГ. Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в отношении СПГ-танкеров, сообщила ранее канцелярия премьера Кира Стармера.

Из 11 человек, попавших в список, все, кроме одного, по мнению Лондона, являются «офицерами ГРУ» (Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ) и якобы связаны с компанией, которая закупает товары и технологии для поддержки российского оборонного сектора.

Единственное физическое лицо из реестра, которое британские власти не связывают с ГРУ, — это директор ООО «Компания Технополь» Александр Воронков. Согласно российским базам данных, предприятие находится в подмосковной Дубне и занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием.

В британском документе говорится, что Воронков «участвует или участвовал в получении выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки как владелец предприятия, осуществляющего деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в электронной и оборонной отраслях».

Санкции против россиян предполагают блокировку их счетов, запрет на въезд в Великобританию и ограничения в сфере трастовых услуг.

UPD: В пресс-службе Яндекс Банка сообщили RTVI, что новые санкции Великобритании не окажут влияния «на операционную деятельность и стратегию финансовых сервисов “Яндекса”». «Все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме. Они не распространяются на головную компанию — МКПАО “Яндекс” и другие дочерние компании группы и никак не влияют на работу любых других сервисов “Яндекса”», — добавили в банке.

Бывший депутат Европарламента, экс-лидер Британской национальной партии Ник Гриффин в беседе с RTVI назвал позицию Лондона провокационной.

«Это вписывается в старую русофобию лондонской правящей политической и военной элиты. Это восходит к временам британского владычества и Крымской войны, хотя с тех пор оно усугублялось унаследованной враждебностью к России многих британских политических, медийных и деловых деятелей, чьи семьи покинули Восточную Европу более 100 лет назад», — сказал политик.

По его словам, санкции в отношении российской энергетики нанесли и продолжают наносить британской экономике огромный ущерб.

«Интересно отметить явную разницу в позиции британского истеблишмента в отношении Ирана, где ядерные материалы и ядерно-энергетическая программа представлены как угроза безопасности и экзистенциальная угроза Израилю, и в отношении Украины, где идея передать режиму, имеющему давнюю историю ракетных атак на Россию, еще больше ядерных материалов рассматривается государством как “обычное дело”», — уточнил собеседник RTVI.

При этом Гриффин оценивает планы о введении санкции официальным Лондоном как «часть постоянного потока прокси-атак и провокационного давления элит» Великобритании и ЕС на Россию.