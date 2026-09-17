Евросоюз с опаской воспринял инициативу тесного сближения со стороны Канады, потому что тогда у США «появится мощный рычаг давления на ЕС». Об этом сообщил в KP.RU старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он пояснил, что Вашингтон, недовольный таким альянсом, может в первую очередь взвинтить цены на нефть и газ для европейских стран.

«Европа, уже пострадавшая от собственных антироссийских санкций в области энергетики, окажется в еще более уязвимом положении. И тогда странам ЕС будет уж точно не до Канады», — сказал собеседник издания.

Сама Канада, по его словам, ищет дополнительную опору в Европе в попытке противостоять серьезному давлению США. Но географически две американские страны связаны намного теснее, чем Канада и ЕС.

«Фактически речь идет о едином экономическом пространстве. Трамп, получая доклады о такой тесной интеграции, требует от Канады более активного участия в американской экономике», — полагает Оленченко.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом Канада и США находятся в состоянии торговой войны. Конфликт обострился в конце лета, когда стороны перешли к жестким взаимным ограничениям. С этого момента канадские власти активно добиваются более близких отношений с ЕС.

Марк Карни, в частности, сказал, что его страна стремится к «уникальному альянсу» с Евросоюзом, но не намерена становиться его членом. В Европе на это отреагировали со скепсисом. «ЕС — это не какая-то средняя держава, как, возможно, считает Карни, поэтому гораздо меньшая по размерам экономики Канада не должна ожидать особого отношения к себе со стороны союза», — прокомментировал один из дипломатов на встрече послов европейских стран.

В середине сентября Карни отправился с визитом в Страсбург. Выступая в Европарламенте 17 сентября, он заявил, что «Европа и Канада сильнее вместе», а также приветствовал предложение его стране стать первым «ассоциированным членом» ЕС, сообщила Русская служба Би-би-си.

Как пишет Euronews, статус «ассоциированного члена» — совершенно новый, и пока непонятно, какие возможности он дает обладателю. В частности, неясно, будет ли Канада иметь право голоса в институтах Евросоюза. Сайт приводит в пример Норвегию и Швейцарию — они входят в единый европейский рынок, их законодательство во многом согласовано с нормами ЕС, но все же эти страны не имеют права голоса при принятии законов объединения.

Ранее Трамп пригрозил Евросоюзу «очень тяжелыми тарифами» и ограничением торговли, если сближение Брюсселя с Канадой окажется направлено против Вашингтона. Саму идею особого статуса Канады президент США назвал «смехотворной».